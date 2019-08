Alison Van Uytvanck vlot naar halve finale in Karlsruhe LPB

02 augustus 2019

16u24

Bron: Belga 0

Alison Van Uytvanck (WTA 65) heeft zich vlot geplaatst voor de halve finale op het WTA-toernooi in Karlsruhe (125.000 dollar). De 25-jarige Belgische haalde het in de kwartfinale op het Duitse gravel in twee sets van de Kroatische Tereza Mrdeza (ATP 204): 6-1, 6-3 na 1u10'. In de halve finale neemt Van Uytvanck het zaterdag op tegen de winnares van het duel tussen de Duitse Tamara Korpatsch (WTA 115) en de Spaanse Paula Badosa (WTA 101).

Ook in het dubbelspel zit Van Uytvanck in de halve finale. Ze vormt een duo met haar vriendin Greet Minnen, van wie ze won in de eerste ronde van het enkeltoernooi. Voor een plaats in de finale nemen ze het op tegen het Chinese duo Xinyhun Han en Yue Yuan.