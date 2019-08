Alison Van Uytvanck vlot naar halve finale in Karlsruhe - Kvitova geeft forfait voor Toronto LPB

02 augustus 2019

18u24

Bron: Belga 0

Van Uytvanck vlot naar halve finale

Alison Van Uytvanck (WTA 65) heeft zich vlot geplaatst voor de halve finale op het WTA-toernooi in Karlsruhe (125.000 dollar). De 25-jarige Belgische haalde het in de kwartfinale op het Duitse gravel in twee sets van de Kroatische Tereza Mrdeza (ATP 204): 6-1, 6-3 na 1u10'. In de halve finale neemt Van Uytvanck het zaterdag op tegen de winnares van het duel tussen de Duitse Tamara Korpatsch (WTA 115) en de Spaanse Paula Badosa (WTA 101).

Ook in het dubbelspel zit Van Uytvanck in de halve finale. Ze vormt een duo met haar vriendin Greet Minnen, van wie ze won in de eerste ronde van het enkeltoernooi. Voor een plaats in de finale nemen ze het op tegen het Chinese duo Xinyhun Han en Yue Yuan.

Kvitova geeft forfait voor Toronto

Petra Kvitova zal volgende week niet deelnemen aan het WTA-toernooi van Toronto (2,83 miljoen dollar). De nummer zes van de wereld heeft opnieuw last van de blessure aan de linkervoorarm die haar eerder dit seizoen al van Roland-Garros hield. “Op doktersadvies reis ik niet naar Canada af”, twitterde Kvitova. “Mijn voorarm blijft een probleem.”

Vorige maand speelde Kvitova nog wel Wimbledon, het grandslamtoernooi dat ze in 2011 en 2014 won. Voor het eerst sinds 2014 bereikte ze er de achtste finales. De Rogers Cup, die afwisselend in Toronto en Montreal gespeeld wordt, won ze in 2012. Vorig jaar ging ze er in de achtste finales uit. Door het forfait van Kvitova wordt Serena Williams (WTA 9) het achtste reekshoofd in Toronto en heeft haar zus Venus (WTA 50) niet langer een wildcard nodig voor een plaats op de hoofdtabel. De vrijgekomen wildcard gaat nu naar de Russin Svetlana Kuznetsova (WTA 108).

Egyptische tennisser drie jaar geschorst

De Egyptenaar Issam Taweel (30) wordt voor drie jaar geschorst door de Tennis Integrity Unit (TIU), het orgaan dat strijdt tegen corruptie in het tennis. Taweel, het nummer 1192 op de ITF-ranking, kreeg een schorsing van vijf jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan matchfixing. Zo trachtte hij de uitslag van een wedstrijd te beïnvloeden en verzuimde hij corrupte acitiviteiten te melden. De Egyptenaar is al sinds 26 april voorlopig geschorst. Verder legde de TIU hem een boete op van 15.000 dollar (13.500 euro), waarvan 13.000 voorwaardelijk.

De Russische umpire Svetlana Teryaeva kijkt dan weer aan tegen een schorsing van twee maanden. Teryaeva werd bestraft omdat ze eveneens een “corrupte benadering” niet meldde. Ze heeft echter niet samengewerkt met de persoon die haar in juni 2017 benaderde. Teryaeva kreeg een schorsing van zes maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk, en een voorwaardelijke boete van 1.000 dollar (900 euro). Tot 1 oktober 2019 mag ze geen tenniswedstrijd leiden of bijwonen.