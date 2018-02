Alison Van Uytvanck vlakt uit (2-2): dubbel beslist over Fed Cupduel Frankrijk-België Bart Fieremans in Mouilleron-le Captif

11 februari 2018

16u09

Tennis Spanning troef in het Fed Cupduel tussen Frankrijk en België: na het verlies van kopstuk Elise Mertens (WTA 20) tegen Kristina Mladenovic (WTA 13) zette Alison Van Uytvanck (WTA 79) weer orde op zaken tegen Pauline Parmentier (WTA 91) voor een 2-2-tussenstand. Een berekende gok van kapiteine Dominique Monami draaide zo goed uit. In het allesbeslissende dubbelspel nemen Elise Mertens en Kirsten Flipkens het op tegen het duo Mladenovic-Hesse.

They're going to a decisive doubles in France. @AlisonVanU defeats Pauline Parmentier 61 63 to force a live fifth rubber!



🇫🇷2⃣🆚2⃣🇧🇪#FedCup pic.twitter.com/NcxNTvt4TZ Fed Cup(@ FedCup) link

In principe was de ervaren Kirsten Flipkens (32) als Belgische nummer twee voorzien om het vierde duel in de Fed Cupontmoeting tegen de ook al 32-jarige Parmentier te spelen, maar Monami speculeerde om 'Flipper' te laten rusten met het oog op een eventuele beslissende dubbel, samen met Elise Mertens. In dat scenario mocht Alison Van Uytvanck uiteraard geen steek laten vallen. Niet evident, want België stond met een 2-1-achterstand toch met de rug tegen de muur.

En het moet gezegd: Van Uytvanck ging goed met de druk om. Ze dicteerde van bij de start het treffen tegen Parmentier. De Française is eigenlijk wat tweede keus binnen het Franse team, maar door omstandigheden - de Franse toptienspeelster Caroline Garcia (WTA 7) laat na een conflict de Fed Cup links liggen en ook Alizé Cornet is gepasseerd na een juridische zaak door drie gemiste antidopingcontroles - kreeg ze haar kans. Maar nadat Parmentier zaterdag tegen Elise Mertens een maatje te licht woog, walste ook Alison Van Uytvanck over haar. Wat een nachtmerrie voor 'Popo', zoals de andere Franse speelsters in het team haar noemen.

De setcijfers liegen niet: 6-1 en 6-3. Van Uytvanck startte sterk met een dubbele break terwijl het vertrouwen van Parmentier zienderogen afbrokkelde en ze grossierde in foutenlast. Van Uytvanck maakte het verschil met haar sterke opslag, een betere variatie met listige dropshots en beduidend meer winners. De niet zo fit ogende Parmentier kon het allemaal niet zo goed belopen. Alleen in het afronden sloegen de zenuwen even toe, maar het tweede matchpunt was raak.

Met haar zege hield Van Uytvanck de hoop levendig na het verlies van Mertens tegen Mladenovic (WTA 13) in het 'duel der tenoren'. Meteen ook het allereerste verlies van Mertens tout court in de Fed Cup, sinds haar debuut begin vorig jaar had ze vijf duels op rij gewonnen.

Mladenovic legde de basis voor haar zege in een zwaarbevochten eerste set. Mertens startte nochtans overtuigend en de Française had even tijd nodig om haar ritme te vinden, maar een prima derde game gaf haar via een break een 1-2-voorsprong. Mertens repliceerde meteen met een rebreak, geholpen door twee dubbele fouten van Mladenovic. Beide speelsters kenden ups en downs, maar Mladenovic sloeg meer winners dankzij haar mokerforehand. Bij een 4-4-stand kende Mertens een minder opslagspel en zag ze aarzelend tennis afgestraft. Mladenovic rondde een tweede breakpunt af met een prima reactie op een smash en pakte daarna op haar opslag ook de set (4-6).

Mertens toonde daarna dat ze mentaal niet snel uit haar evenwicht te brengen is. Ze legde iets meer durf in haar spel, imponeerde met enkele winners of dwong Mladenovic tot de fout. Mertens liep zo uit tot 3-0, toch kon ze die kloof niet vasthouden. In een hoogstaand vijfde game trok Mladenovic aan het langste eind met een rebreak waarna ze ook de stand gelijk trok (3-3). De druk woog nu zichtbaar zwaar voor Mertens. Haar eerste opslag liet haar in de steek en er slopen slordigheden in haar tennis.

Mladenovic kende geen genade en stoomde door. Bij een 3-5-achterstand en 0-40 had Mladenovic drie wedstrijdpunten, maar dan kwam het vechtertje in Mertens nog eens boven. Ze redde zich uit de hachelijke situatie en pakte alsnog de game, maar op haar eigen opslag klaarde Mladenovic de klus.