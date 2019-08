Alison Van Uytvanck verliest voor het eerst een WTA-finale LPB

04 augustus 2019

17u41

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 65) is er niet in geslaagd een vijfde WTA-titel te veroveren. In de finale van het WTA-toernooi in Karlsruhe (gravel/125.000 dollar) verloor het tweede reekshoofd in drie sets van de Roemeense Patricia Maria Tig (WTA 223): 3-6, 6-1, 6-2.

In de eerste set zag onze landgenote Tig uitlopen tot 2-0. Daarna ging Van Uytvanck drie keer door de opslag van haar opponente, goed voor 3-6. In de tweede set moest Van Uytvanck vervolgens drie keer haar opslag inleveren: 6-1. Tig had aan twee breaks in de derde set genoeg om haar eerste WTA-toernooi te winnen. Het was de eerste confrontatie tussen beide speelsters.

In Karlsruhe verloor Van Uytvanck voor het eerst een WTA-finale. Eerder dit jaar verlengde ze haar titel in Boedapest. Ook de WTA-toernooien van Québec (2017) en Taipei (2013) staan op haar palmares. Tig stond voor de derde keer in een WTA-finale (na Boekarest eerder dit jaar en Bakoe 2015).