Alison Van Uytvanck vecht zich naar finale in Boedapest: “Niet verwacht” GVS

23 februari 2019

20u37

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA-50) krijgt morgen de kans om haar titel te verlengen in Boedapest (250.000 dollar). De 24-jarige Vlaams-Brabantse knokte zich naar de finale door haar Russische leeftijdsgenote Ekaterina Alexandrova (WTA-64) in 2 uur en 16 minuten met 3-6, 6-4 en 7-6 (9/7) te verslaan.

Zowel in de tweede als de derde set maakte Van Uytvanck een break achterstand goed. In de derde set deed ze dat zelfs twee keer en redde ze bovendien vijf matchballen, waarvan twee in de tiebreak. Zelf maakte ze het op haar tweede matchbal wel af.

Morgen neemt eerste reekshoofd Van Uytvanck het in de finale op tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA-81). Vondrousova rekende in haar halve finale in nauwelijks een uurtje tennis in twee sets (6-0 en 6-2) af met de zeventienjarige Russische Anastasia Potapova (WTA 87).

“Toen ik hier toekwam, had ik niet verwacht dat ik weer de finale zou bereiken”, verklaarde Van Uytvanck. In de beslissende set redde Van Uytvanck vijf matchballen. Bij 2-5 in die derde set keek ze tegen een uitzichtloze situatie aan. “Mijn coach (Kirsten Flipkens) vertelde me dat ik moest doen wat ik in de eerste ronde tegen Zvonareva deed, ook tegen haar stond ik 2-5 achter. Ik zei haar ‘oké’ en heb dat dus gedaan. Dat ik het hier tot de finale zou schoppen, had ik allerminst verwacht, maar ik heb er wel match na match en punt na punt voor geknokt. Nu ga ik proberen goed te recupereren, zodat ik een goede finale kan spelen. Ik heb hier nog nooit verloren en dat is toch wel mooi.”