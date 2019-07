Alison Van Uytvanck te sterk voor vriendin Greet Minnen in Karlsruhe Redactie

29 juli 2019

16u55

Bron: Belga 1 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 65) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op de WTA-Challenger van Karlsruhe. Ze versloeg op het Duitse gravel haar vriendin Greet Minnen (WTA 123) in drie sets. Na 1 uur en 46 minuten stond de 6-4, 1-6 en 6-1 eindstand op het scorebord.

Het was de eerste onderlinge confrontatie tussen de 25-jarige Van Uytvanck en de 21-jarige Minnen, die een koppel vormen en in Karlsruhe samen aantreden in het dubbelspel. Daarin spelen ze in de eerste ronde (kwartfinale) tegen de Duitse Nicola Geuer en de Slovaakse Dalila Jakupovic.

Alison Van Uytvanck is het tweede reekshoofd in het enkelspel. Ze treft in de achtste finales de Roemeense qualifier Laura Ioana Paar (WTA 253). Die klopte haar landgenote Jaqueline Cristian (WTA 201) met twee keer 6-4. Het wordt de eerste ontmoeting tussen Van Uytvanck en de 31-jarige Roemeense.