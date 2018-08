Alison Van Uytvanck struikelt in tweede ronde in Montreal Redactie

08 augustus 2018

18u57

Bron: Belga 0

Alison Van Uytvanck (WTA 41) is er niet in geslaagd zich voor de achtste finales van het WTA-toernooi in Montreal (2,82 miljoen dollar) te plaatsen. In de tweede ronde moest Van Uytvanck met 7-6 (9/7), 6-2 het onderspit delven voor de Australische Ashleigh Barty (WTA 16), het vijftiende reekshoofd op het Canadese hardcourt. Voor Van Uytvanck was het de zestiende nederlaag van het seizoen. Daar staan 22 zeges tegenover. In februari won ze in Boedapest haar tweede WTA-toernooi.