Alison Van Uytvanck struikelt in tweede ronde in Montreal - Del Potro geeft vlak voor wedstrijd forfait in Toronto Redactie

08 augustus 2018

18u57

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 41) is er niet in geslaagd zich voor de achtste finales van het WTA-toernooi in Montreal (2,82 miljoen dollar) te plaatsen.

In de tweede ronde moest Van Uytvanck met 7-6 (9/7), 6-2 het onderspit delven voor de Australische Ashleigh Barty (WTA 16), het vijftiende reekshoofd op het Canadese hardcourt. Voor Van Uytvanck was het de zestiende nederlaag van het seizoen. Daar staan 22 zeges tegenover. In februari won ze in Boedapest haar tweede WTA-toernooi.

Del Potro geeft vlak voor wedstrijd forfait

Juan Martin del Potro (AFP-4), afgelopen zondag nog goed voor een plaats in de finale in het Mexicaanse Los Cabos, heeft vandaag enkele minuten voor de start van zijn wedstrijd van de Masters 1000 in Toronto verstek moeten laten gaan. De Argentijn is geblesseerd aan zijn linkerpols. Dat maakte hij zelf bekend op zijn Twitteraccount.

"Jammer genoeg kan ik niet deelnemen aan het toernooi in Toronto. Mijn linkerpols heeft enkele dagen rust nodig," tweette Del Potro. "Bedankt voor de steun en tot binnenkort in Cincinnati (volgende week)." Met het oog op het US Open verkiest de 29-jarige Del Potro om zijn pols te sparen. In 2009 won de Argentijn het laatste Grand Slam van het seizoen.

Del Potro, vrijgesteld van de eerste ronde, zou in zijn eerste wedstrijd uitkomen tegen de Nederlander Robin Haase (ATP-39). Die kreeg nu de Russische veteraan Mikhail Youzhny (ATP-104) als lucky loser tegenover zich.