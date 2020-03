Alison Van Uytvanck stoot door naar kwartfinales in Lyon LRE

04 maart 2020

15u01

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 62) heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Franse Lyon na een driesetter tegen Viktoriya Tomova.

De 25-jarige Van Uytvanck, het vijfde reekshoofd, zette in de tweede ronde haar Bulgaarse leeftijdsgenote Viktoriya Tomova (WTA 143) opzij. Het werd 3-6, 6-4 en 7-6 (7/2) in hun eerste onderlinge duel. De wedstrijd duurde twee uur en twintig minuten.

Van Uytvanck stond 4-1 voor in de beslissende set maar gaf die voorsprong, na een medische time-out van haar concurrente, uit handen. In de tiebreak kwam Van Uytvanck 6-0 voor, maar uiteindelijk had ze nog drie matchballen nodig om de wedstrijd te winnen.

In de kwartfinales neemt de Grimbergse het op tegen Ysaline Bonaventure (WTA 122) of de Française Caroline Garcia (WTA 46), het derde reekshoofd. Die treffen elkaar vanavond. Garcia schakelde in de eerste ronde Greet Minnen (WTA 103) uit.

Van Uytvanck en Minnen spelen later op de dag in de eerste ronde van het dubbelspel tegen de Nederlanders Lesley Pattinama Kerkhove en Bibiane Schoofs.