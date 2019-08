Alison Van Uytvanck sneuvelt in eerste ronde WTA Bronx - Bonaventure uitgeschakeld in kwalificaties US Open AB

19 augustus 2019

20u08 0

Alison Van Uytvanck (WTA 66) is maandag uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Bronx. De Grimbergse ging met 4-6, 6-4 en 6-2 onderuit tegen de 18-jarige Russische qualifier Anastasia Potapova (WTA 76). Het was hun eerste onderlinge duel. De wedstrijd duurde net geen twee uur. Na de tweede set werd de match korte tijd onderbroken vanwege de hitte.

In de achtste finales speelt Potapova tegen de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 38). Die versloeg de Chinese Yafan Wang (WTA 50) met 6-3 en 6-2. De 25-jarige Van Uytvanck was de enige Belgische op het toernooi in de buitenwijk van New York. Volgende week gaat de US Open van start.

Ysaline Bonaventure strandt in eerste kwalificatieronde

Ysaline Bonaventure (WTA 114) is uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde van de US Open. Ze verloor in New York van de Indiase Ankita Raina (WTA 194) in drie sets. Na 1 uur en 34 minuten stond de 6-1, 1-6 en 6-2 eindstand op het scorebord.

De 24-jarige Bonaventure hoopte zich voor het eerst te plaatsen voor de hoofdtabel van de US Open. Eerder dit jaar debuteerde ze op de Australian Open en Wimbledon, waar ze telkens in de eerste ronde werd uitgeschakeld.