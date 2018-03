Alison Van Uytvanck sneuvelt in eerste ronde in Indian Wells LPB

07 maart 2018

22u32

Bron: Belga 0

Alison Van Uytvanck (WTA 50) heeft op het WTA-toernooi in Indian Wells (hard/8.648.508 dollar) de eerste ronde niet overleefd. Van Uytvanck verloor van de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 81) in drie sets: 6-0, 2-6, 6-2. De wedstrijd nam 1u46' in beslag. Putintseva treft in de tweede ronde de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 9), die in de eerste ronde vrij was.

Naast Van Uytvanck staan ook nog Yanina Wickmayer (WTA 115), Elise Mertens (WTA 22) en Kirsten Flipkens (WTA 67) op de hoofdtabel in Californië. Mertens is bye en tennist in de tweede ronde tegen de Chinese Qiang Wang (WTA 55) of de Zwitserse Timea Bacsinszky (WTA 42). Flipkens treft de Russische Ekaterina Makarova (WTA 37), Wickmayer neemt het op tegen de Amerikaanse Kayla Day (WTA 159).

