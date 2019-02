Alison Van Uytvanck opent Fed Cup-duel met Frankrijk tegen Caroline Garcia MH

08 februari 2019

12u59

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 50) en Caroline Garcia (WTA 19) openen morgen (vanaf 14u30) de confrontatie in de kwartfinales van de Fed Cup in de Luikse Country Hall, tussen België en Frankrijk. Elise Mertens (WTA 21) en Alizé Cornet (WTA 51) nemen het tweede duel voor hun rekening.

Zondag (vanaf 13u30) staan nog twee enkelpartijen op het programma, gevolgd door een eventueel beslissend dubbel. Beide kapiteins kunnen hun opstelling nog tot een uur voor de wedstrijd veranderen. Voor zowel Belgisch kapitein Johan Van Herck als zijn Franse tegenhanger Julien Benneteau is het het eerste duel als kapitein van het nationale Fed Cup-team.

De Belgische selectie bestaat, naast Van Uytvanck en Mertens, ook nog uit Kirsten Flipkens (WTA 53) en Ysaline Bonaventure (WTA 134). Frankrijk rekent, behalve op Garcia en Cornet, ook nog op Pauline Parmentier (WTA 55), Kristina Mladenovic (WTA 64) en Fiona Ferro (WTA 103).

De winnaar van het duel tussen België en Frankrijk neemt het tijdens het weekend van 20 en 21 april op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Roemenië en Tsjechië, die komend weekend in Ostrava gespeeld wordt. De twee andere kwartfinales zijn Wit-Rusland versus Duitsland en Verenigde Staten-Australië.

Vorig jaar troffen België en Frankrijk elkaar ook al in de Fed Cup. De Fransen wonnen toen in eigen land in Mouilleron-le-Captif de partij in de eerste ronde met 3-2. Het werd tevens de laatste wedstrijd van Dominique Monami als Belgisch kapitein.

