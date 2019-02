Alison Van Uytvanck opent Fed Cup-duel met Frankrijk tegen Caroline Garcia: “Teams zijn elkaar waard” MH

08 februari 2019

14u41

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 50) en Caroline Garcia (WTA 19) openen morgen (vanaf 14u30) de confrontatie in de kwartfinales van de Fed Cup in de Luikse Country Hall, tussen België en Frankrijk. Elise Mertens (WTA 21) en Alizé Cornet (WTA 51) nemen het tweede duel voor hun rekening.

Zondag (vanaf 13u30) staan nog twee enkelpartijen op het programma, gevolgd door een eventueel beslissend dubbel. Beide kapiteins kunnen hun opstelling nog tot een uur voor de wedstrijd veranderen. Voor zowel Belgisch kapitein Johan Van Herck als zijn Franse tegenhanger Julien Benneteau is het het eerste duel als kapitein van het nationale Fed Cup-team.

De Belgische selectie bestaat, naast Van Uytvanck en Mertens, ook nog uit Kirsten Flipkens (WTA 53) en Ysaline Bonaventure (WTA 134). Frankrijk rekent, behalve op Garcia en Cornet, ook nog op Pauline Parmentier (WTA 55), Kristina Mladenovic (WTA 64) en Fiona Ferro (WTA 103).

De winnaar van het duel tussen België en Frankrijk neemt het tijdens het weekend van 20 en 21 april op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Roemenië en Tsjechië, die komend weekend in Ostrava gespeeld wordt. De twee andere kwartfinales zijn Wit-Rusland versus Duitsland en Verenigde Staten-Australië.

Vorig jaar troffen België en Frankrijk elkaar ook al in de Fed Cup. De Fransen wonnen toen in eigen land in Mouilleron-le-Captif de partij in de eerste ronde met 3-2. Het werd tevens de laatste wedstrijd van Dominique Monami als Belgisch kapitein.

Franse kapitein verwacht “moeilijke en gesloten” partij tegen België

Aan Franse zijde nemen ze de Fed Cup-confrontatie van komend weekend tegen België in geen geval licht op. “De confrontatie oogt op alle vlakken gesloten en spannend te zullen worden”, legde Julien Benneteau, de nieuwe Franse Fed Cup-kapitein uit.

Benneteau was niet verrast door de keuze van zijn Belgische collega Johan Van Herck om voor de enkelpartijen te kiezen voor Elise Mertens (WTA 21) en Alison Van Uytvanck (WTA 50). “Ik heb met mijn staf de Belgische selectie geëvalueerd, en Mertens en Van Uytvanck sprongen eruit als de twee sterkste speelsters”, opende Benneteau. “Ze zijn bovendien momenteel de nummers één en twee van België in de WTA-ranking. Ikzelf heb met Caroline Garcia (WTA 19) en Alizé Cornet (WTA 51) ook mijn twee hoogst geklasseerde speelsters gekozen. Logische keuzes dus. Ik verwacht persoonlijk een gesloten duel tussen twee teams die elkaar waard zijn. Ik reken op het hele team, want je weet nooit wat er allemaal kan gebeuren in zo’n weekend.”

Benneteau slaagde erin Frankrijk’s nummer één Caroline Garcia te overtuigen zich opnieuw beschikbaar te stellen. Garcia speelde haar laatste Fed Cup-duel in november 2016 en is Benneteau’s nummer één. Daardoor zal Kristina Mladenovic (WTA 64) hoogst waarschijnlijk niet in actie komen.

In het openingsduel staan Van Uytvanck en Garcia voor de eerste keer in hun loopbaan tegenover elkaar. “Ik ben helemaal klaar om alles te geven”, liet de Française optekenen. “De kapitein heeft gekozen om mij dit maal te laten spelen, maar dat geeft geen garanties naar de toekomst toe. Ook al ben ik nummer één van Frankrijk op de WTA-ranking.”

In de tweede partij ontmoet Elise Mertens Alizé Cornet. De Limburgse versloeg haar Franse tegenspeelster vorig jaar op de Australian Open. “Elise is een zeer complete speelster”, legde Cornet uit. “Ze speelt solide en is ook fysiek sterk. Het zal moeilijk zijn haar te domineren in het spel. Het is een echte vechtjas, met de juiste houding. Ik ga met hetzelfde recept spelen, en hoop daar nog een procentje aan toe te voegen om haar zo te kunnen kloppen.”