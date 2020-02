Alison Van Uytvanck laat vier matchpunten liggen in laatste kwalificatieronde en vergezelt Clijsters niet in Dubai LRE

17 februari 2020

12u02

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 48) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in Dubai. De Grimbergse verloor maandag in de derde en laatste kwalificatieronde van de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 58). Het werd 5-7, 6-2 en 7-5 na twee uur en 23 minuten tennis.

Van Uytvanck kreeg vier wedstrijdballen, bij 5-3 en 5-4 in de derde set, maar liet die allemaal liggen. Siniakova maakte het wel af bij haar eerste matchbal. De 25-jarige Van Uytvanck en de 23-jarige Siniakova stonden voor de vierde keer tegenover elkaar. De stand in onderlinge duels is nu 2-2.

Door het verlies van Alison Van Uytvanck staan er (in het enkel) slechts twee Belgen op de hoofdtabel van de Dubai Duty Free Tennis Championships. Vanmiddag speelt Elise Mertens (WTA 22) tegen de Chinese Qiang Wang (WTA 28). In de late namiddag (niet voor 16u) begint Kim Clijsters aan haar comeback met een duel tegen de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 16).

In het dubbelspel komen ook nog Kirsten Flipkens en Van Uytvanck in actie tegen de Tsjechische Kveta Peschke en de Nederlandse Demi Schuurs.