Alison Van Uytvanck laat vier matchpunten liggen en mist hoofdtabel, Mertens wel door naar tweede ronde LRE

17 februari 2020

12u02

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 22) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Dubai. Ze won vlot van de Chinese Qiang Wang in twee sets: 6-3 en 6-0. Alison Van Uytvanck (WTA 48) heeft zich op haar beurt niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel. Van Uytvanck verloor in drie sets van een Tsjechische.

Elise Mertens heeft niet veel krachten verspild in haar eerste ronde in Dubai. De Limburgse was maandag in twee korte sets te sterk voor de Chinese Wang (WTA 28). Na een uur en twee minuten stond de 6-3, 6-0 eindstand op het scorebord. Mertens begon aarzelend aan de partij maar won daarna tien spelletjes op een rij.

Het was het vijfde onderlinge duel tussen de 24-jarige Mertens en de 28-jarige Wang. De Chinese leidde tot vandaag met 3-1, al had Mertens wel hun laatste ontmoeting vorig jaar op Wimbledon gewonnen. In de achtste finales neemt Mertens het op tegen haar Wit-Russische dubbelpartner Aryna Sabalenka (WTA 13) of de Griekse Maria Sakkari (WTA 21).

Vorig jaar liet Elise Mertens zich in Dubai in de eerste ronde verrassen door de Chinese qualifier Zhu Lin.

Van Uytvanck uitgeschakeld

Alison Van Uytvanck kreeg vier wedstrijdballen, bij 5-3 en 5-4 in de derde set, maar liet die allemaal liggen. Siniakova maakte het wel af bij haar eerste matchbal. De 25-jarige Van Uytvanck en de 23-jarige Siniakova stonden voor de vierde keer tegenover elkaar. De stand in onderlinge duels is nu 2-2.

In het dubbelspel komen ook nog Kirsten Flipkens en Van Uytvanck in actie tegen de Tsjechische Kveta Peschke en de Nederlandse Demi Schuurs.

De Grimbergse verloor maandag in de derde en laatste kwalificatieronde van de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 58). Het werd 5-7, 6-2 en 7-5 na twee uur en 23 minuten tennis.