Alison Van Uytvanck gaat eruit in de tweede ronde op Mallorca - Halep laat verstek gaan met achillespeesblessure TLB

20 juni 2018

15u03

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 44) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het WTA-toernooi in Mallorca (gras/250.000 dollar). De Grimbergse verloor na dik twee uur tennis in drie sets (2-6, 6-4 en 6-4) van de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 91).

Bij de laatste acht wacht voor Kenin een confrontatie met de winnares van het duel tussen de Zweedse Johanna Larsson (WTA 63), die in de kwalificaties Maryna Zanevska uitschakelde, en de Française Caroline Garcia (WTA 6), het eerste reekshoofd in Mallorca.

Alison Van Uytvanck was de enige Belgische op de hoofdtabel in Mallorca. Maandag werden Ysaline Bonaventure (WTA 118) en Maryna Zanevska (WTA 158) beiden uitgeschakeld in de tweede en laatste kwalificatieronde.

Halep laat verstek gaan voor Eastbourne met achillespeesblessure

De Roemeense Simona Halep, nummer één van de wereld, heeft forfait gegeven voor het WTA-toernooi in het Britse Eastbourne (gras/852.564 dollar), dat maandag begint en geldt als de ultieme voorbereiding op Wimbledon (2-15 juli). Halep verklaart last te hebben aan de achillespees.

"Sinds Roland Garros sukkel ik met een ontsteking aan de achillespees", legde de Roemeense uit op sociale media. "En die is nog niet helemaal genezen. Volgens de dokters heb ik meer tijd nodig om me te laten behandelen." De 26-jarige Halep won op 9 juni Roland Garros, haar eerste grandslamtitel. Sindsdien kwam ze niet meer in actie.