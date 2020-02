Alison Van Uytvanck buigt in drie sets voor Kvitova Redactie

13 februari 2020

15u20

Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 47) is donderdag uitgeschakeld in de tweede ronde van de St. Petersburg Ladies Trophy (782.900 dollar). Ze verloor op het Russische hardcourt van de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 11), het derde reekshoofd.

Na twee uur en zestien minuten stond de 7-6 (7/1), 1-6 en 6-2 eindstand op het bord.

Het was het eerste onderlinge duel tussen de 25-jarige Grimbergse en de 29-jarige Tsjechische, die al twee keer Wimbledon won (in 2011 en 2014).

Dinsdag versloeg Van Uytvanck in de eerste ronde de Française Kristina Mladenovic (WTA 37) en pakte zo haar eerste zege in 2020. Petra Kvitova, die het toernooi in Sint-Petersburg won in 2018, neemt het in de kwartfinales op tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA 23) of de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 28).