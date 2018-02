Alison Van Uytvanck breekt met coach Alain De Vos Redactie

06 februari 2018

17u08

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 79) heeft via Facebook laten weten afscheid te nemen van Tennis Vlaanderen en haar coach Alain De Vos. De Grimbergse zal zich voortaan laten trainen door David Basile.

De Vos volgde eind augustus 2016 Ann Devries op als coach van Van Uytvanck. Voordien coachte hij onder meer de Puerto Ricaanse Monica Puig (WTA 53).

"Ik wil Tennis Vlaanderen bedanken voor de steun de afgelopen 4,5 jaar", liet Van Uytvanck optekenen. "Ik ben heel fier op wat we samen bereikt hebben. Alain wil ik specifiek bedanken voor zijn hulp. Ik kijk er naar uit nu samen te werken met mijn nieuwe coach, David Basile."

Op de voorbije Australian Open overleefde Van Uytvanck de eerste ronde niet. Het was haar vierde deelname in Melbourne, telkens geraakte de Vlaams-Brabantse niet over de eerste horde.