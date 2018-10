Alison Van Uytvanck bereikt tweede ronde in Linz TLB

08 oktober 2018

20u30

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 56) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hard/250.000 dollar).

Van Uytvanck klopte in haar opener de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 39), het zevende reekshoofd en vorig jaar verliezend finaliste in Linz, in twee sets: 6-3 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 19 minuten. In de volgende ronde wacht de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 70) of de Franse Fiona Ferro, twee qualifiers.

Kirsten Flipkens (WTA 51) staat ook nog op de hoofdtabel in Linz. De Kempense speelt tegen de als derde geplaatste Tsjechische Barbora Strycova (WTA 29), de titelverdedigster.