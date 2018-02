Alison Van Uytvanck bereikt derde WTA-finale in haar carrière LPB

24 februari 2018

20u43

Bron: Belga 0 Tennis Alison Van Uytvanck (WTA 80) heeft zich in Boedapest (250.000 dollar) voor de derde keer in haar carrière voor de finale van een WTA-toernooi geplaatst.

De 23-jarige Vlaams-Brabantse klopte op het hardcourt in de Hongaarse hoofdstad in de halve finale de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 121) met 6-4, 6-2. Voor de titel neemt Van Uytvanck het zondag opnieuw tegen een Slovaakse op. Eerste reekshoofd Dominika Cibulkova (WTA 33), die in de achtste finales Kirsten Flipkens (WTA 67) uit het toernooi wipte, plaatste zich voor de finale door de Duitse Mona Barthel (WTA 74) met 6-3, 6-2 te verslaan.

Haar vorige twee finales won Van Uytvanck. Ze deed dat in 2013 in Taiwan en in 2015 in Quebec. Cibulkova puurde uit negentien finales acht titels.

Van Uytvanck speelde één keer eerder tegen Cibulkova en verloor dat duel. In 2014 schakelde de 28-jarige Slovaakse haar in de tweede ronde van Wimbledon met 3-6, 6-3, 8-6 uit.

Svitolina verlengt titel in Dubai

De Oekraïense Elina Svitolina (WTA-4) heeft voor het tweede jaar op rij het WTA-toernooi van Dubai (2.623.485 dollar) gewonnen. In de finale op het hardcourt in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten nam eerste reekshoofd Svitolina met 6-4, 6-0 de maat van de Russin Daria Kasatkina (WTA-24).

Het is de elfde WTA-titel voor Svitolina, de tweede dit seizoen. In januari was ze de beste in Brisbane. Slechts twee keer verloor de Oekraïense een finale. In Dubai is ze de derde vrouw die haar titel weet te verlengen, na Justine Henin (2003-2004) en de Amerikaanse Venus Williams (2009-2010).

De 20-jarige Kasatkina, die door de Belg Philippe Dehaes gecoacht wordt, speelde haar derde WTA-finale, ze won er één van.