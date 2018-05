Alexander Zverev pakt titel in Duitse finale in München Redactie

06 mei 2018

15u45

Bron: Belga 0 Tennis De Duitser Alexander Zverev (ATP 3) heeft het ATP-toernooi in München (gravel/501.345 euro) op zijn naam geschreven.

Zverev, het eerste reekshoofd, klopte in de finale in eigen land zijn landgenoot en zesde reekshoofd Philipp Kohlschreiber (ATP 34) in twee sets: 6-3, 6-3. De wedstrijd duurde 1u12'.

De 21-jarige Zverev heeft nu al zeven ATP-titels op zijn palmares staan. Het was zijn de tweede finale van het seizoen. In Miami verloor Zverev de eindstrijd van de Amerikaan John Isner.