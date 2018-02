Alexander Zverev leidt Duitsland voorbij Australië naar kwartfinales Redactie

04 februari 2018

09u06

Bron: Belga 1 Tennis Duitsland heeft ten koste van Australië zijn ticket voor de kwartfinales van de Davis Cup veroverd. Alexander Zverev (ATP 5) zette de Duitsers vandaag in de eerste ronde na winst tegen Nick Kyrgios (ATP 14) op een onoverbrugbare 3-1 voorsprong.

Een sterke Zverev won de partij in drie sets: 6-2, 7-6 (7/3) en 6-2. De wedstrijd nam een uur en 48 minuten in beslag.

Na de vrijdag gespeelde enkelspelen was de stand tussen beide landen 1-1. Zverev zette het bezoekende Duitsland in Brisbane op voorsprong. Hij klopte Alex De Minaur (ATP 139) op het hardcourt van de Pat Rafter Arena na een slijtageslag in vijf sets. Het werd 7-5, 4-6, 4-6, 6-3 en 7-6 (7/4) na bijna vier uur tennis. Aansluitend was Kyrgios met drie keer 6-4 te sterk voor Jan-Lennard Struff (ATP 58). Gisteren ging Duitsland aan de leiding na winst in het dubbelspel. Tim Puetz en Struff rekenden af met John Peers en Matthew Ebden in vijf sets: 6-4, 6-7 (1/7), 6-2, 6-7 (4/7) en 6-4.

Duitsland neemt het in de kwartfinales op tegen Spanje of Groot-Brittannië. Die landen treffen elkaar in Marbella op gravel. Spanje leidt na drie duels met 2-1.