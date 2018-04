Alarmerend corruptierapport in tennis: "Tsunami aan matchfixing op laagste niveau" Filip Dewulf

26 april 2018

07u50 0 Tennis Een onafhankelijke onderzoekscommissie kwam gisteren met een rapport naar buiten omtrent matchfixing in het tennis. Dat gebeurt op grote schaal op het laagste niveau - een tsunami heette het - maar minder in de topevenementen.

Twee jaar duurde het onderzoek en het zou zo'n 17 miljoen euro gekost hebben. Het initiatief kwam er nadat begin 2016 de BBC en nieuwswebsite BuzzFeed net voor de Australian Open een bommetje in de tenniswereld dropten door met uitgebreide bewijsvoering en gelekte documenten aan het licht te brengen dat grote goksyndicaten stelselmatig met de hulp van een kransje spelers matchen versjacherden. Ondanks de aanwezigheid van de Tennis Integrity Unit, die toen al instond voor het natrekken van zulke informatie, vroegen de hoogste instanties (ATP, WTA, ITF) daarop een onafhankelijk onderzoek over hoe uitgebreid het probleem is. En dat blijkt niet min. "Het huidige tennislandschap zorgt voor een vruchtbare voedingsbodem om de integriteit van de sport te schenden", aldus het rapport dat door een team van Britse advocaten werd samengesteld. "Maar 250 spelers kunnen van de sport leven terwijl er wel zo'n 15.000 professionals zijn. Het onevenwicht tussen inkomsten en onkosten doet spelers overstag gaan."

Probleem: live scores

In tegenstelling tot wat de BBC en BuzzFeed indertijd insinueerden, kon er wel geen bewijs gevonden worden dat de tennisinstanties bewust zaken hadden achtergehouden of onder de mat geschoven. Er blijken ook niet zo'n heel grote problemen te zijn op het allerhoogste niveau van grand slams, ATP/WTA-toernooien of zelfs challengers en ITF-toernooien. Het is vooral in de allerlaagste categorie, de zogenaamde Futures, dat er veel wedstrijden gefikst worden. Dat komt mede door de deal van 57,5 miljoen euro die de ITF drie jaar geleden sloot met het Zwitsers bedrijf Sportradar om live scoringsdata van die toernooien te verkopen waardoor er op elk moment van de dag kan gewed worden, op elk gespeeld punt van elke wedstrijd overal in de wereld. Die deal terugroepen is één van de maatregelen die de commissie aanbeveelt, net als het stoppen van sponsoring door gokbedrijven, een betere begeleiding van spelers en een uitbreiding van de TIU. Ook wordt er meer transparantie voorgeschreven in verband met de verschijningspremies op toernooien en moeten de online verwensingen aan het adres van spelers aangepakt worden. Een deel van die maatregelen zijn ondertussen wel al geïmplementeerd.

Meer over BuzzFeed

BBC

sport

sportdiscipline

tennis

TIU

WTA

ATP/WTA