Afgeserveerd als kind, nu wereldtopper: waarom Elise Mertens en co. de norm niet haalden in elitecentrum Bart Fieremans

10 februari 2018

12u13 0 Tennis Met Elise Mertens (WTA 20) heeft België een nieuwe chouchou: rolt zij dit weekend in de Fed Cup Frankrijk op? Straf hoe ze nu wereldtop is, want op haar 14 jaar was ze 'afgeserveerd' in het elitecentrum in Wilrijk. Ook Alison Van Uytvanck en Yanina Wickmayer haalden daar de norm niet. Hoe kan dat?

Voor het eerst sinds 2012 zit België bij de Fed Cup-wereldgroep. Elise Mertens (22) vrat vorig jaar haast in haar eentje Rusland op. Wat toen nog ietwat verborgen bleef, daar viel dit jaar op de Australian Open niet meer naast te zien: Mertens is wereldtop.

België kweekt makkelijk tennis(sub)toppers, het buitenland kijkt er met jaloezie naar. Vlaanderen speelde in de jaren 80 een pioniersrol met Tennis & Studie in Wilrijk, nu onder de noemer Topsportschool actief. Na Ann Devries kwam Sabine Appelmans, ook Kim Clijsters, Xavier Malisse en Kirsten Flipkens zijn er gekneed voor de top. Wallonië kopieerde het centrum in Bergen, goed voor toppers als de Rochusbroers, Steve Darcis en David Goffin.

Met zijn expertise bewees het gesubsidieerde centrum in Wilrijk zijn waarde, maar het is ook niet zaligmakend. Mertens, Van Uytvanck en Wickmayer verbleven er als kind maar korte tijd, wegens niet goed genoeg of omdat ze er niet konden aarden. Een grove misrekening, blijkt later: Wickmayer stond bijna in de top 10, Van Uytvanck in de top 50 en Mertens knokte zich met steun van de ouders en de Kim Clijsters Academy naar de top 20.

Vergissen is menselijk, maar het is niet zo simpel als het lijkt.

HLN