Acht wildcards: kans groot dat Clijsters ticket mag boeken naar US Open FDW

18 juni 2020

06u35 0 Tennis Begin augustus wil de tenniswereld heropstarten. Met Palermo (03/08) bij de vrouwen en Washington (14/08) bij de heren. Maar de hele kalender werd opgehangen aan de US Open. En daar is plaats voor acht wildcards. Goed nieuws voor Kim Clijsters.

De US Open start op 31 augustus zonder publiek en krijgt in de aanloop ook het toernooi van Cincinnati (19/08) over de vloer. Bedoeling is een soort bubbel te creëren waarin de spelers drie weken vertoeven. Ze krijgen twee hotelkamers en mogen daarin drie teamleden onderbrengen. Voor de toppers die daarmee niet voldoende hebben, zijn er ook huizen beschikbaar, maar iedereen die het US Open-dorp binnenkomt, moet een coronatest ondergaan. Er vinden geen kwalificaties plaats - de USTA voorziet 5,88 miljoen euro compensatie voor spelers die uit de boot vallen - maar op de tableau van 128 deelnemers is er wel plaats voor acht wildcards. Kim Clijsters, die zo’n vrijkaart nodig heeft, mag allicht haar ticket boeken.

Op de site zal er alles aan gedaan worden om social distancing te respecteren. De skyboxen in het Arthur Ashe Stadium zullen dienstdoen als extra kleedkamers. Spelers moeten een mondmasker dragen, behalve tijdens matchen en trainingen. En er worden minder lijnrechters en ballenjongens ingezet.

Special guest bij de aankondiging gisteren was Serena Williams (38), die aast op een 24ste grandslamtitel om zo het record van Margaret Court te evenaren. De Amerikaanse liet meteen de hardcourtondergrond van de US Open naar haar huis in Florida verschepen zodat ze erop kan trainen.

Vlak na de US Open verhuist het circus naar Europa voor een graveltournee met Roland Garros (27/09) als hoogtepunt. (FDW)

Lees ook:

Kim Clijsters bevestigt deelname aan World Team Tennis halverwege juli

Clijsters vindt kritiek op gewicht niet lastig, maar vraagt toch meer tact: “Stond op het punt om te reageren”