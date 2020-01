Aanvaller van Petra Kvitova moet langer cel in Redactie

08 januari 2020

13u13

Bron: Belga 0 Tennis De man die eind 2016 Petra Kvitova in haar appartement aanviel met een mes, moet langer de cel in. De aanvaller kreeg eerst een straf van acht jaar, maar die is nu verhoogd naar elf jaar. Kvitova liep bij de aanval verwondingen aan de linkerhand op en was een hele tijd buiten strijd.

Een woordvoerder van de rechtbank van Olomouc, in het oosten van het land, liet weten dat de aanval niet langer als 'misdrijf met verzwarende omstandigheden' werd beschouwd, maar wel als 'inbraak met verzwarende omstandigheden'. Dat verklaart de hogere strafmaat.

De tweevoudig Wimbledon-kampioene raakte bij het gevecht gewond aan de linkerhand, waarmee ze haar racket vasthoudt. Ze moest onder het mes en was maanden out. Inmiddels is ze weer een poos aan het tennissen. Momenteel staat Kvitova op de zevende plaats op de wereldranglijst.