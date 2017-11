Aangeslagen Darcis: "Ik ben twee keer overklast" - Goffin: "Hoop dat dit niet onze laatste finale was" DMM

20u55

Bron: Belga 0 BELGA Tennis Steve Darcis was "bedrukt" na de tegen Frankrijk verloren finale van de Davis Cup. In Villeneuve-d'Ascq (Rijsel) ging de Luikenaar (ATP 76) kansloos onderuit in het beslissende vijfde duel tegen Lucas Pouille (ATP 18): 6-3, 6-1 en 6-0. Hij slaagde er niet in zijn spelniveau op te krikken en zocht na de wedstrijd geen excuses.

Darcis had voor de Davis Cup-finale niet meer gespeeld sinds hij een maand geleden in de tweede ronde werd uitgeschakeld in Antwerpen, waar hij sukkelde met de elleboog. "Mijn elleboog is oké, ik was dit weekend niet supergoed", verklaarde Darcis.

"Lucas en Jo-Wilfried Tsonga hebben me overklast. De besten hebben gewonnen. Ik ben wat bedrukt na mijn prestaties. Ik was slecht, dat kan gebeuren. Op training voelde ik me nochtans goed, maar ik ging twee keer compleet onderuit. Het zou makkelijk zijn om te zeggen dat ik me niet goed voelde nadat ik twee keer op m'n donder heb gekregen. Maar mijn twee opponenten waren gewoon sterker dan mij. Verder heb ik niets toe te voegen."

David Goffin: "Ik hoop dat dit niet onze laatste finale was"

Ondanks twee overwinningen, vrijdag tegen Lucas Pouille (ATP 18) en vandaag tegen Jo-Wilfried Tsonga (ATP 15), droop David Goffin zondag teleurgesteld af. Het Belgisch team verloor alsnog met 3-2 van Frankrijk.

"De ontgoocheling is heel groot", stak Goffin van wal. "Ondanks mijn twee overwinningen, wint het team niet. Het was een zwaar weekend en een lang seizoen. We zijn nu allemaal even kapot, maar we mogen de mooie momenten niet vergeten. We hebben uitstekend gepresteerd. Ik kijk nu al vooruit naar volgend jaar. We spelen de eerste ronde in eigen huis, alvast een goed voorteken."

David Goffin kende ook individueel een memorabel najaar. Na eindzeges in Shenzen en Tokio speelde hij vorige week de finale van de ATP World Tour Finals, waar hij onderweg zowel Rafael Nadal (ATP 1) als Roger Federer (ATP 2) versloeg. De Luikenaar toonde volledig hersteld te zijn van de vervelende enkelblessure die hem op Roland Garros tot een opgave dwong en van Wimbledon weg hield.

Zijn zege tegen Tsonga was zijn zeventiende zege (zijn negende op rij) in zijn achttien laatste Davis Cup-partijen. Goffin verloor daartussen enkel in de finale twee jaar geleden, tegen Andy Murray. In totaal kan hij een rapport van 18 zeges in 21 partijen voorleggen.

Goffin bewierookte ook nog even de invloed van kapitein Johan Van Herck. "Toen Johan het team overnam, heeft hij duidelijke regels opgesteld. Hij heeft een collectief gevoel gesmeed, niet alleen onder spelers maar ook met de staf en zelfs onze vrouwen erbij. We voelen ons één familie. We zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Ik hoop dat deze finale niet onze laatste was."

Kapitein Van Herck: "Steve is een grote meneer, volgend jaar gaan we er opnieuw proberen te staan"

Johan Van Herck gaf aan dat hij niet vergeten is wat Darcis in de voorbije Davis Cup-campagnes heeft gepresteerd voor het Belgische team. "Niemand moet de verantwoordelijkheid nemen voor de nederlaag. We winnen samen en we verliezen samen. Steve is een grote mijnheer die ons tot in de finale heeft gebracht. Hij heeft ongelooflijke wedstrijden gespeeld, we moeten hem heel erg dankbaar zijn", besloot de Belgische kapitein.

"Het is heel erg jammer dat we hebben verloren", opende Van Herck. "Maar ik ben fier op mijn jongens. Het is nooit leuk tweede te worden, maar we hebben getoond dat het mogelijk was te winnen. Dat we dan verliezen, moet je accepteren. Dat is sport. Het was een zwaar weekend voor ons, maar ik kijk alweer vooruit. Volgend jaar gaan we er opnieuw proberen te staan."

Van Herck, aan het roer van het Davis Cup-team sinds september 2011, kan na zeventien ontmoetingen een mooi rapport voorleggen. Hij won elf keer en leed in Rijsel nog maar zijn zesde nederlaag. Nochtans begon hij destijds met verlies tegen Oostenrijk. België degradeerde zo uit de Wereldgroep, maar keerde het jaar nadien al terug. Vervolgens volgde in 2015 een eerste uitschieter, met de verloren finale in Gent tegen Groot-Brittannië.

"Iedereen kan na vandaag gerust in de spiegel kijken", vervolgde Van Herck. "Niemand heeft ons doen verliezen. We winnen samen en we verliezen samen. Dat is misschien een cliché, maar het is de realiteit. We moeten positief blijven. Elk jaar maken we progressie."

