8 jaar geleden speelde Kim Clijsters haar ‘laatste’ match op een grand slam, tienersensatie die haar toen klopte zakte vér weg

01 september 2020

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Tennis In 2012 maakte een Britse tiener definitief een einde aan de tenniscarrière van Kim Clijsters. Althans, dat dácht iedereen toen toch. Bijna dag op dag acht jaar na haar - toch wel roemloze - ‘laatste’ match op haar favoriete grandslamtoernooi, speelt de Limburgse opnieuw een match op de US Open.

Laura Robson was het die Clijsters op 29 augustus 2012 verrassend versloeg in de tweede ronde. De toen 18-jarige Britse, die gold als een supertalent, stuurde onze landgenote met twee keer 7-6 wandelen. Een definitief afscheid voor de Limburgse, zo dacht toen iedereen. En het begin van een supercarrière voor Robson. Maar in beide gevallen liep het anders.

Dubbele heupoperatie

Clijsters maakte een nieuwe comeback - nu dus ook op een grand slam - en Robson kon niet de carrière maken die haar werd voorspeld. Als tiener knokte ze zich wel in de top-30 van de wereldranglijst en op de Spelen van 2012 pakte ze samen met Andy Murray zilver in het gemengd dubbel. De tennisgekke Britten sloegen aan het dromen, maar Robson kon geen vervolg breien aan dat veelbelovende begin.

Blessureleed werd een rode draad door haar carrière. Haar linkerpols kostte haar nagenoeg het volledige seizoen 2014 en het jaar erop kreeg ze geen constante in haar niveau. De pols bleef ook geregeld opspelen, waardoor Robson ze regelmatig pauzes moest inlassen.

Vernederd op Wimbledon

Robson moest vooral via lager aangeschreven ITF-toernooien weer aan de weg naar boven timmeren, maar echt vlot liep dat niet. In 2017 kreeg de Britse nog wel een wildcard voor Wimbledon, maar in de eerste ronde verloor ze in twee sets na amper 66 minuten tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia. Een flinke vernedering voor eigen publiek.

Ook daarna stapelde Robson de nederlagen op. Haar ranking was te laag om te mogen deelnemen aan de grandslamtoernooien en in juli 2018 volgde een heupoperatie. Na een maandenlange revalidatie keerde ze terug, maar de pijn ging nooit helemaal weg. Eind 2019 volgde een nieuwe operatie. Haar laatste toernooi (in Sunderland) dateert al van april 2019. Tegenwoordig heeft ze zelfs geen ranking meer.

