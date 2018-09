38-jarige Schiavone bergt tennisracket op - Goffin verdwijnt na US Open opnieuw uit top 10 Redactie

05 september 2018

21u01

Bron: Belga 0

Francesca Schiavone (38) stopt met tennissen

Francesca Schiavone heeft op een persconferentie in New York laten weten dat ze stopt met tennissen. De 38-jarige Italiaanse, die met Roland Garros 2010 één grandslamtoernooi op haar naam heeft staan, was sinds 1998 actief in het profcircuit. Ze won met Italië ook drie keer de Fed Cup (2006, 2009 en 2010).

Schiavone, in 2011 nog de nummer vier van de wereld, staat momenteel 454e op de WTA-ranking. Ze won haar eerste WTA-toernooi in 2007 in het Oostenrijkse Bad Gastein. Er zouden er nog zes volgen: Moskou (2009), Barcelona (2010), Straatsburg (2012), Marrakesh (2013), Rio de Janeiro (2016) en Bogotá (2017). Haar grootste bekroning was echter haar overwinning op Roland Garros in 2010, waar ze in de finale de Australische Samantha Stosur versloeg. Een jaar later haalde ze in Parijs opnieuw de finale, die ze verloor van de Chinese Li Na. Ook in het dubbelspel won ze zeven WTA-toernooien.

Schiavone schreef enkele records op haar naam: ze was de eerste Italiaanse die een grandslamtoernooi won, en was ook de eerste Italiaanse die een de top-vijfplaats in de WTA-ranking bekleedde.

Goffin verdwijnt na US Open opnieuw uit top 10

David Goffin (ATP 10) zal komende maandag niet meer in de top 10 staan van de ATP-ranking, na afloop van de US Open. Op het laatste grandslamtoernooi van het seizoen schopte hij het net als vorig jaar tot in de achtste finales. Daarin verloor de Luikenaar met 7-6 (8/6), 6-2 en 6-4 van de Kroaat Marin Cilic (ATP 7).

Op 20 augustus dook Goffin opnieuw op in de top tien, na zijn mooi parcours tot in de halve finales van het Masters 1.000 toernooi in Cincinnati. Nu zal Belgiës nummer één zijn tiende plaats verliezen aan de Amerikaan John Isner (ATP 11). De Amerikaanse reus schopte het op Flushing Meadows tot in de kwartfinales, waarin hij verloor van Juan Martin del Potro.

Goffin kan nog zakken naar de twaalfde plaats, maar dan moet de Japanner Kei Nishikori (ATP 19) de US Open winnen. Het wordt voor onze landgenoot een hele opgave om 2018 in de top 10 te beëindigen. Hij heeft namelijk nog heel wat punten te verdedigen. Zo won hij eind vorig jaar het ATP 250-toernooi in Shenzhen en het ATP 500-toernooi van Tokio, op de Masters bereikte hij de finale.