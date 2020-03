21-jarige Sofia Kenin pakt al vijfde toernooizege in Lyon Redactie

08 maart 2020

17u41

Bron: Belga 0

Sofia Kenin (WTA 5) heeft de finale van het WTA-toernooi in het Franse Lyon (hard/251.750 dollar) naar haar hand gezet. De 21-jarige Amerikaanse, het topreekshoofd in Lyon, versloeg in de eindstrijd de Duitse Anna-Lena Friedsam (WTA 136) na één uur en 51 minuten tennis in drie sets (6-2, 4-6 en 6-4). Kenin schakelde zaterdag in de halve finale onze landgenote Alison Van Uytvanck (WTA 62) uit na een thriller met drie tiebreaks.

Het is voor Kenin haar vijfde WTA-titel in zes finales. Eerder won de Amerikaanse vorig jaar de toernooien in Hobart, Mallorca en Guangzhou. In januari van dit jaar won ze haar eerste grandslamtoernooi, de Australian Open. De 26-jarige Friedsam blijft na haar vierde finale op één titel steken, in 2014 het 125K-toernooi in het Chinese Suzhou.

Svitolina - Bouzkova speelt finale in Monterrey

Elina Svitolina (WTA 7) heeft zich probleemloos geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (hard/251.750 dollar). De Oekraïense, het eerste reekshoofd, verloor amper een spelletje tegen de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 76). Het werd 6-0, 6-1 na vijftig minuten tennis.

Svitolina, 25, gaat zondag in de finale op zoek naar haar vijftiende WTA-titel, de eerste sinds de Masters van 2018. Haar tegenstander wordt de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 57). Die haalde het in de eerste halve finale met 6-3 en 6-4 van de Britse Johanna Konta (WTA 16).

Bouzkova, 21, won nog nooit een WTA-titel. Ze speelde een keer eerder tegen Svitolina, in september vorig jaar in het Chinese Guangzhou. Svitolina gaf toen in de achtste finales op met een knieblessure.