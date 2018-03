20-jarig Japans toptalent beleeft sprookje en wint Indian Wells, met grappige speech tot gevolg: "Hallo, ik ben nieuw hier" MH

18 maart 2018

21u30

Bron: Belga 0 Tennis De 20-jarige Naomi Osaka (WTA-44) heeft vandaag een eerste WTA-toernooi op haar palmares gebracht en deed dat in stijl. In de finale van Indian Wells (8.648.508 dollar), na de Grand Slams één van de belangrijkste toernooien op de kalender, nam het Japanse toptalent in 1 uur en 10 minuten met 6-3 en 6-2 de maat van haar Russische leeftijdsgenote Daria Kasatkina (WTA-19).

.@Naomi_Osaka_ wins her first title at @BNPPARIBASOPEN!



Powers over Kasatkina, 6-3, 6-2! #BNPPO18 pic.twitter.com/l3p2zROGp6 WTA(@ WTA) link

Op weg naar de finale van het Californische hardcourttoernooi stuntte Osako al door met Maria Sharapova (WTA-41), Agnieszka Radwanska (WTA-32), Karolina Pliskova (WTA-5) en Simona Halep (WTA-1) twee voormalige nummers een van de wereld, een voormalige nummer twee (Radwanska) en de huidige aanvoerster van de wereldranglijst uit te schakelen. Bovendien verloor ze daarbij maar één set.

Osaka stond voor de derde keer in een WTA-finale. In 2015 was ze runner-up in het Thaise Hua Hin (115.000 dollar), in 2016 in Tokio (890.100 dollar). Op de wereldranglijst klimt ze maandag naar de 22e stek.



"Hallo, ik ben nieuw hier", zei Osaka bij het begin van haar overwinningsspeech op de baan. De dochter van een Haïtiaans-Amerikaanse vader en Japanse moeder moest duidelijk wennen aan alle plichtplegingen die horen bij het winnen van zo'n groot toernooi. Osaka, geboren in de gelijknamige Japanse stad, twijfelde zichtbaar of ze de beker wel mocht optillen en schrok enorm toen ineens het confettikanon naast haar afging.

For the first time, @Naomi_Osaka_ poses with a winner's 🏆 at @BNPPARIBASOPEN! #BNPPO18 pic.twitter.com/dAa3YsFX3Y WTA(@ WTA) link

Kasatkina, een pupil van de Belgische coach Philippe Dehaes en ook al zo'n aanstormend talent, bleef in tranen achter. De 20-jarige Russin had op weg naar de finale onder anderen de grandslamwinnaressen Sloane Stephens (WTA-13), Caroline Wozniacki (WTA-2), Angelique Kerber (WTA-10) en Venus Williams (WTA-8) verslagen. Zij speelde haar vierde WTA-finale. Eerder dit jaar was ze al runner-up in Dubai, vorig jaar was ze verliezend finaliste in Moskou en won ze in Charleston.

"This is probably going to be the worst acceptance speech of all time" - @BNPPARIBASOPEN champion @Naomi_Osaka_



We beg to differ! #BNPPO18 pic.twitter.com/4XpckdmLtq WTA(@ WTA) link

When you stop for a moment and reflect on the absurd two weeks you’ve had @BNPPARIBASOPEN @Naomi_Osaka_ @DKasatkina. pic.twitter.com/L4ornueR1F WTA Insider(@ WTA_insider) link

