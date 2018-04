2-0 na een festival van fouten: Van Uytvanck zet België na absurde partij op rozen in Fed Cup-ontmoeting met Italië Manu Henry en Glenn Van Snick

21 april 2018

18u25 28 Tennis 2-0 voor België! Alison Van Uytvanck (WTA 50) heeft België op rozen gezet in de Fed Cup-ontmoeting met Italië. Onze landgenote nam na een bizarre match in drie sets de maat van Sara Errani (WTA 91): 6-4 en 6-7 en 6-2. Elise Mertens gaf eerder op de dag het goede voorbeeld.

Noem Italië gerust een angstgegner voor het Belgische Fed Cup-team. Onze dames moesten in alle voorbije confrontaties – zeven stuks – het onderspit delven. Tijd om komaf te maken met die negatieve spiraal, en zo geschiedde.

Ooit pronkte Errani op een vijfde stek op de WTA-ranking. Amper te geloven voor wie de Italiaanse in de eerste set zag knoeien. Geen beweging, veel onnodige fouten en vooral: een service die mank draaide. Toch was ze geen hapklare brok want ook Van Uytvanck grossierde in slordig tennis. Bij 3-2 kon onze 24-jarige landgenote dan tóch voor het eerst en ook als enige keer in het eerste bedrijf haar eigen opslagspelletje behouden. Het luidde de beslissing van een bijzonder nerveuze en ondermaatse eerste set in: 6-4.

In set 2 bleef Errani klungelen terwijl Van Uytvanck nu wel beter uit de startblokken schoot. In geen tijd stond het 4-1: de Belgische fans startten al een feestje. Maar wanneer het kalf leek verdronken etaleerde de Italiaanse uit het niets vlagen van een opflakkering. 'Ali' schrok zich een hoedje en moest prompt een 5-5-stand toestaan. En het kon zowaar nog erger: in de beslissende tiebreak kreeg de Belgische opeens drie minibreaks om de oren. Van Uytvanck tapte net op tijd uit een ander vaatje, versierde een matchpunt, maar gaf het ongelofelijk maar waar toch nog weg: 6-7 (6/8), Alison kon niet goed geloven wat haar plots overkwam.

Het hoofd van Ali leegmaken, dát was de taak van interimcoach Van Aken tijdens de drie minuten pauze vooraleer de cruciale set aanving. En dat lukte wonderwel. Van Uytvanck etaleerde opeens bijwijlen wél het niveau een top-50-speelster waardig. De Italiaanse kon haar opvrolijking van set twee niet evenaren. Een eerste break werd nog geneutraliseerd, maar onze landgenote kon haar tweede wél verzilveren. Van 3-2 ging het in een mum van tijd naar 6-2 - Errani kon met haar frustraties geen blijf. Het kostte bloed, zweet en tranen, maar België staat na een knotsgek duel wel op 2-0!

De dubbele voorsprong voor België, morgen hebben onze Fed-Cup dames aan één puntje genoeg om het behoud in de Wereldgroep te verzekeren.

Elise Mertens gaf het goede voorbeeld

Onder een warm lentezonnetje ging de Noord-Limburgse al in het eerste spel door de service van haar veel lager geklasseerde tegenspeelster. De voorbode voor een demonstratie. Met gevarieerd tennis freewheelde Mertens naar 6-1-setwinst. Een erg matig gevuld Valletta Cambiaso AS in Genua aanschouwde de overmacht van onze landgenote.

Dan liep het in set twee een stuk stroever. Vanuit het niets stak vertwijfeling de kop op en slopen er te veel ongedwongen fouten in het spel van Mertens. Het gevolg: na een festival van verloren servicegames versierde de 22-jarige Italiaanse bij een 5-4-voorsprong zowaar drie setballen. Het sein om opnieuw een versnelling hoger te schakelen. Mertens maakte een 40-0-achterstand ongedaan, kwam weer langszij, om vervolgens set twee met 7-5 in de wacht te slepen. Door het oog van de naald, heet dat dan. Geen gezondheidswandeling dus, maar eigenlijk had je nooit écht het gevoel dat er een stunt inzat voor de kleine Paolini.

Mertens: "Energie kunnen sparen"

"Het is zeker zo dat ik niet mijn beste match heb gespeeld", erkende Mertens. "Maar het belangrijkste is dat ik heb gewonnen en dat ik niet te lang op het court stond. Zo heb ik energie kunnen sparen voor de twee volgende duels."

Er leek niets aan de hand voor Mertens, die de eerste set na 35 minuten winnend afsloot. "Ik was agressief en sloeg veel winners. Vervolgens begon ze de ballen hoger te slaan. Uiteindelijk heb ik een racket gevraagd met een hogere spanning."

Mertens benadrukte de kalmte van interimkapitein Ivo Van Aken op de bank. Zelf panikeerde ze evenmin, zelfs al kreeg haar opponente drie setballen in de tweede set. "Op dat moment - meer nog dan tijdens de rest van de wedstrijd - dacht ik aan het feit dat ik speelde voor mijn land en dat ik mijn missie tot een goed einde moest brengen. Ik was moe, maar de concentratie en motivatie hebben ervoor gezorgd dat ik dat moment overleefde. Een tennismatch wordt ook gewonnen op mentaal vlak."

Paolini: "Ik had de tweede set moeten winnen"

"Natuurlijk had ik die tweede set moeten winnen", verklaarde Paolini na afloop. "Ik had harder moeten slaan, maar Mertens hield ook het hoofd koel. Ik speelde voor het eerst tegen een speelster uit de top twintig. Als de situatie de volgende keer zo gunstig is, dan pak ik zeker en vast die set."

Het wedstrijdbegin verliep moeilijk voor Paolini. "Ik had me ingeprent dat ik absoluut zoveel mogelijk ballen moest terugslaan binnen de lijnen. Maar daardoor speelde ik veel te kort en steeds verder van de lijn, waardoor zij me kon aanvallen. Bovendien kon ik de kansen die ik kreeg om haar pijn te doen niet afmaken. Dat veranderde in de tweede set. Zelfs al is het altijd een ontgoocheling te verliezen, toch ben ik blij dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld."