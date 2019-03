18-jarige Roemeense klopt Kerber in finale Indian Wells - Elise Mertens wint dubbeltoernooi IB

17 maart 2019

23u51

Bron: Belga 2

Andreescu (18) verslaat Kerber in finale en steekt eerste WTA-titel op zak

Bianca Vanessa Andreescu (WTA 60) heeft op het WTA-toernooi van Indian Wells (hardcourt/9.035.428 dollar) de eindzege op zak gestoken. De nauwelijks achttienjarige Canadese rekende in de finale na twee uur en twintig minuten tennis in drie sets (6-4, 3-6 en 6-4) af met de 31-jarige Duitse Angelique Kerber (WTA 8). Het is voor Andreescu haar eerste WTA-titel. Eerder dit jaar verloor ze de eindstrijd in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Voor Kerber was het al haar 29e WTA-finale. Ze telt twaalf titels.

Vannacht (Belgische tijd) staat de mannenfinale in Indian Wells nog op het programma. Daarin treft de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8) de Zwitser Roger Federer (ATP 4).

Mertens pakt dubbeltitel Indian Wells

Elise Mertens heeft deze nacht het dubbelspel van het prestigieuze toernooi van Indian Wells gewonnen. Aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka nam de 23-jarige Limburgse in de finale de maat van de Tsjechen Katerina Siniakova en Barbora Krejcikova. In 1 uur en 2 minuten werd het 6-3 en 6-2. Siniakova en Krejcikova zijn de nummers een en twee van de wereld in het dubbelspel en vormden op het hardcourt in Californië het eerste reekshoofd. Mertens en Sabalenka staan 11e en 65e op de WTA-dubbelranking. In het enkelspel zijn ze zestiende en negende op de wereldranglijst.

Achtste WTA-titel in het dubbelspel voor Mertens

Voor Mertens is het de achtste WTA-titel in het dubbelspel, de eerste aan de zijde van Sabalenka en de eerste op een toernooi van een dergelijk niveau. Sabalenka boekte in haar derde finale een tweede dubbeltitel. In Lugano werd ze in april vorig jaar met haar landgenote Vera Lapko nog van de titel gehouden door Mertens en Kirsten Flipkens. Daarnaast won Mertens met de Nederlandse Demi Schuurs in 2018 in Hobart, Rosmalen en Wuhan en in 2017 in Guangzhou, met de Luxemburgse Mandy Minella in 2016 in Limoges (125K) en met An-Sophie Mestach in 2016 in Auckland.

Op de WTA-dubbelranking stijgt Mertens naar de tiende plaats, haar hoogste positie tot nog toe. Sabalenka maakt een sprong van 31 plaatsen naar de 34e stek.

