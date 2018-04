17-jarige wildcard geen partij: Yanina Wickmayer plaatst zich voor kwartfinales WTA Zhengzhou Redactie

18 april 2018

08u39

Bron: Belga 0 Tennis Yanina Wickmayer (WTA 107) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Chinese Zhengzhou (hard/125.000 dollar).

Het zesde reekshoofd was in de tweede ronde een maat te groot voor de 17-jarige thuisspeelster en wildcard Xiyu Wang (WTA 496). Het werd 6-3 en 6-1 na 1 uur en 2 minuten tennis.

Om door te stoten naar de halve finales, moet de 28-jarige Wickmayer voorbij de Japanse qualifier Mai Minokoshi (WTA 336) of de Chinese 'lucky loser' Xiaodi You (WTA 365). Wickmayer is aan de zijde van de Britse Naomi Broady ook nog actief in het dubbeltoernooi.