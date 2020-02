150 miljoen euro voor een dak: Roland Garros heeft als laatste grandslam een overdekte tennisarena FDW

06 februari 2020

07u47 0 Tennis Roland Garros sloot gisteren eindelijk aan bij de andere grandslamtoernooien: met een uitschuifbaar dak boven de Court Philippe Chatrier - kostprijs om en bij de 150 miljoen euro - zullen er vanaf 2021 ook avondsessies plaatsvinden in Parijs.

Enkele uren nadat Rafael Nadal in juni 2018 zijn elfde Coupe des Mousquetaires in de lucht stak, werd er op Roland Garros al begonnen aan de quasi complete (80%) ontmanteling van hun grootste stadion, de Court Philippe Chatrier. In mei van vorig jaar werd het nieuwe stadion onthuld, maar met het plaatsen van de laatste van vier dakspanten gisteren is de make-over pas compleet.

Het geheel kadert in de uitbreiding en renovatie van de site aan de Porte d’Auteuil, een project dat om een investering van zo’n 360 miljoen euro vroeg. Het uitschuifbare dak, dat er ongeveer vijftien minuten over doet om van het ‘Court Central’ een indoorgravelbaan te maken en één hectare overspant, nam daarbij een hap van zo’n 150 miljoen euro uit dat budget. Roland Garros, dat hoopt door het invoeren van avondsessies volgend jaar tussen de 100.000 en 150.000 toeschouwers meer aan te kunnen trekken, is daarbij het laatste grandslamtoernooi dat over een overdekte tennisarena beschikt.

De Australian Open was een voorloper met de Rod Laver Arena die al in 1988 het daglicht zag en iets meer dan 57,5 miljoen euro kostte. In 2000 kwam daar nog de Melbourne Arena (ca 40 miljoen euro) bij, terwijl de bestaande Margaret Court Arena (110 miljoen euro) in 2010 van een dak werd voorzien.

Een jaar eerder had ook Wimbledon haar mythisch Centre Court beschut gemaakt tegen de Engelse regen met een overspanning die naar verluidt tussen de 94 en 118 miljoen euro zou gekost hebben. Het was Kim Clijsters die de inauguratie van het dak mee voor haar rekening nam, iets wat aanleiding gaf tot haar eerste comeback. Vorig jaar kwam er op de All England Club ook een dak boven baan 1 bij, een budgettaire inspanning van 76 miljoen euro.

De US Open kon al die tijd niet achterblijven, maar had nogal wat moeite om het plaatsen van een dak op het immense Arthur Ashe Stadium (23.000 zitjes) technisch voor mekaar te krijgen. Uiteindelijk slaagden ze er in om 2016 een stadion met een uitschuifbare superstructuur er bovenop te presenteren. Kostenplaatje: 135 miljoen euro.