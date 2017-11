14 aces, maar ook niet één gered breakpunt: zo won Goffin tegen Nadal Mike De Beck

23u52 321 Photo News Tennis David Goffin heeft vanavond zonder twijfel zijn mooiste zege uit zijn carrière geboekt. Op de ATP Finals, waar hij zich als eerste Belg voor plaatste, pakte hij meteen de scalp van Rafael Nadal. Toch de nummer één van de wereld. Na een nagelbijtende wedstrijd werd het 7-6 (7-5), 6-7 (4-7) en 6-4 voor onze landgenoot. En dat na twee uur en 37 minuten tennis.

GOFFIN STATISTIEKEN NADAL

14 ACES 2

7 DUBBELE FOUTEN 2

64% (61/96) EERSTE OPSLAG 65% (76/117)

75% (46/61) GEWONNEN PUNTEN EERSTE OPSLAG 66% (50/76)

54% (19/35) GEWONNEN PUNTEN EERSTE OPSLAG 46% (19/41)

0% (0/4) GEREDDE BREAKPUNTEN 62% (8/13)

17 OPSLAGSPELLETJES 17

34% (26/76) GEWONNEN PUNTEN OP EERSTE TERUGSLAG 25% (15/61)

54% (22/41) GEWONNEN PUNTEN OP TWEEDE TERUGSLAG 46% (16/35)

38% (5/13) BENUTTE BREAKPUNTEN 100% (4/4)

68% (65/96) GEWONNEN OPSLAGPUNTEN 59% (69/117)

🚨 Upset alert 🚨



Goffin wins the first set 7-6(5) against Nadal.#NittoATPFinals pic.twitter.com/BcXFAdzgiF Tennis TV(@ TennisTV) link

Veel show bij de voorstelling in de O2 Arena, maar David Goffin was allerminst onder de indruk. Van bij het begin stond hij goed te tennissen. Uitstekend in de rally’s. In het eerste game klopte de Luikenaar al op de deur. De scheidsrechter zag een bal echter uit die in de realiteit gewoon binnen viel. Dan maar door het volgende opslagspelletje van de Spanjaard breaken. Met veel branie en lef knokte Goffin zich naar een 2-1-voorsprong. Het werd zelfs 3-1 nadat onze landgenoot een dubbele fout uitwiste met drie aces op rij. Na een nieuwe dubbele fout gaf Goffin twee breakpunten weg. Iets wat Nadal niet liet liggen: 3-3.

“Ik besef dat ik de wapens heb om hem te ambeteren”, stelde Goffin voor de wedstrijd. En gelijk had hij. De twee gaven elkaar geen duimbreed toe en de Mallorcaan had het knap lastig. Met vertrouwen dwong Goffin zijn tegenstrever in het verweer. Bij 5-5 brak de nummer 8 van de wereld een tweede keer door de opslag van de Spanjaard. Goffin mocht serveren voor de set. Maar die druk woog op de frêle schouders van onze landgenoot. Een minder opslagspelletje speelde in de kaart van Nadal: 6-6. Na een nagelbijtende tiebreak ging de set dan toch naar Goffin.

Speelde de geteisterde rechterknie Nadal dan toch parten? De Spanjaard kwam maar moeilijk in zijn spel en dat was ook de verdienste van Goffin. Ook in set twee trok hij de lijn knap door. Met ace nummer tien knokte hij zich met agressief tennis naar een 2-1-voorsprong. Beide protagonisten hielden ook in set twee gelijke tred. De opslagspelletjes werden wel iets makkelijker gewonnen en de breakpunten bleven uit.

Eerste wedstrijdpunt voor Goffin

Tot het achtste spelletje van de tweede set. Goffin pakte uit met een fabelachtige forehand. Rot van effect belandde de bal perfect in het hoekje. Zelfs Nadal stond er met een verwonderlijke blik naar te kijken. De Spanjaard remonteerde nog met een op zijn beurt schitterende forehand, maar het eerste breakpunt in de tweede set was wel voor Goffin. Die greep de kans met beide handen: 5-3 voor. Op een game verwijderd van glorie tegen ’s werelds nummer een. Maar Nadal brak vrijwel meteen door de opslag van Goffin: 5-4. Onze landgenoot was niet van slag. Hij knokte zich naar een wedstrijdpunt. Weliswaar vakkundig weggewerkt door Nadal.

Met de rug tegen de muur rechten de groten der aarde de rug. Zo ook Nadal. De man kreeg nog drie wedstrijdpunten tegen zich, maar sloeg ze een voor een naar de geschiedenis. Opnieuw een tiebreak en wat Goffin niet lukte, daar sloeg Nadal wel in. Hij boog een 2-0-achterstand om in een 7-4-voorsprong. We kregen een beslissende derde set.

Into a third set (7-6, 6-7) because Rafa Nadal shows his incredible fighting spirit. Apart from the first matchpoint not much @David__Goffin could do on the other ones. It's not over yet but will be difficult. #ATPFinals Dewulf Filip(@ GraveyardFilip) link

Goffin was niet van slag. Mentaal hield hij zich recht. Met een nieuwe vroege break tot gevolg. De Luikenaar rook bloed en stoomde zomaar door in die laatste set. Snel volgden er twee nieuwe breakpunten en die liet hij dit keer niet onbenut. De dubbele break was een feit. De zege kon hem nu niet meer ontglippen, toch? Nadal bood nog wat weerwerk, maar moest dan toch buigen. Het vijfde wedstrijdpunt was dan toch het goede. Na twee uur en 37 minuten tennis was de fantastische zege van Goffin dan toch een feit. Een onverhoopte overwinning, maar daarom niet minder mooi.

"Nadal is een grote vechter en het was zwaar om de wedstrijd te beëindigen. Ik moest de sleutel vinden om de match af te maken", vertelde Goffin terwijl Nadal verdween. "Het was een geweldige sfeer en het was ook bijzonder zwaar na de tweede set. Ik kon me niets verwijten bij de matchpunten. In de derde set wilde ik doorgaan en trachtte ik me te amuseren. Ik ben heel fier en hier en daar zie ik ook enkele Belgische vlaggen. Het is echter nog niet gedaan. Het toernooi is nog lang en ik wil graag tot zo lang mogelijk meegaan."