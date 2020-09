“We gaan jullie mooie snoetjes zeker missen maar... ga je gang”: hoe de ‘Original 9' 50 jaar terug het proftennis bij de vrouwen lanceerde Valerie Hardie

23 september 2020

18u07

Bron: The Guardian, WTA 0 Tennis Vijftig jaar terug, op 23 september 1970, legden negen tennisspeelsters, onder wie Billie Jean King, de eerste steen van wat vandaag gekend is als de WTA, de Women’s Tennis Association dat de profcompetitie bij de vrouwen runt. Ze waren het sexisme en de ongelijkheid in hun sport meer dan beu.

Om te schetsen hoe het er vijftig jaar terug aan toe ging in het proftennis, volstaat een scene uit de film Battle of the Sexes, uit 2017. Billy Jean King, in 1970 al een gevestigde waarde bij de vrouwen, trekt samen met Gladys Heldman, een ex-speelster die in 1953 het prominente tijdschrift World Tennis oprichtte, naar Jack Kramer en diens goede vriend Bob Sanders om zich te beklagen over het verschil in prijzengeld tussen mannen en vrouwen op het Pacific Southwest toernooi: 12.500 dollar voor de winnaar, 1.500 dollar voor de winnares. Kramer, een ex-nummer één, was toen de belangrijkste promotor van het proftennis.

Sanders: “De mensen komen om de mannen te zien spelen. Zij trekken meer publiek.”

King: “Acht keer meer?”

Sanders: “Excuseer?”

King: “Jullie bieden de winnaar bij de mannen acht keer meer dan de winnares bij de vrouwen. Halen wij maar één achtste van de mannen binnen?”

Sanders: “Ik ken het percentage niet.”

King: “Jullie verkochten net zoveel tickets voor de finale bij de mannen als bij de vrouwen. Klopt dat, Jack?”

Kramer: “Ik veronderstel van wel.”

Heldman: “Zelfde verkoop, zelfde prijzengeld. Lijkt me fair.”

Kramer: “Wees redelijk, dat kunnen we onmogelijk betalen.”

King: “Wat is dan jullie argument? Geef me één logische reden waarom je een vrouw één achtste zou betalen van wat je een man betaalt en ik beloof je dat ik niets meer zal vragen.”

Kramer: “Wel, om te beginnen: mannen moeten hun gezin onderhouden.”

King: “Ik ben de voornaamste kostwinner in ons gezin.”

Kramer: “Luister, de mannen zijn gewoon spannender om naar te kijken. Ze zijn sneller...”

Sanders: “Feit.”

Kramer: “Sterker...”

Sanders: “Feit.”

Kramer: “Competitiever...”

Sanders: “Gewoon feiten.”

Kramer (tot King): “Dat is jouw schuld niet. Dat is biologie.”

King: “Is dat het beste argumenten dat je kan bedenken? Echt?”

Kramer: “Zo is het nu eenmaal.”

King: “We gaan jullie toernooi boycotten.”

Heldman: “Feit.”

Kramer: “We gaan jullie mooie snoetjes zeker missen maar... ga je gang.”

King: “En we gaan jullie niet alleen boycotten, maar ook ons eigen toernooi organiseren.”

Heldman: “Feit.”

Zo zaaiden King en Heldman de zaadjes van wat drie jaar later de WTA zou worden. Op 23 september 1970 vormden ze samen met Judy Dalton, Julie Heldman (dochter van), Peaches Bartkowicz, Rosie Casals, Kerry Melville, Nancy Richey en Valerie Ziegenfuss de zogenaamde ‘Original 9' die een contract van één symbolische dollar tekende om die week Virginia Slims te spelen, in Houston, Texas - het allereerste toernooi exclusief voor vrouwen. De United States Lawn Tennis Association dreigde hen te schorsen indien ze speelden en maakten dat een dag later ook hard - enkele weken later moesten ze die sanctie weer schoorvoetend intrekken. “We waren allemaal bereid om te rebelleren,” vertelt Julie Heldman aan The Guardian. “Die gekke bende van vrouwen, die ook allemaal uitstekende speelsters waren, kwamen allemaal op voor hun rechten.”

Virginia Slims was een succes en sponsor Philip Morris bleek bereid om nog zeven andere toernooien te financieren. Gladys Heldman zou de alternatieve vrouwentour leiden. “We waren niet zeker hoe onze toekomst er zou uitzien maar we wisten wel dat we die voor het eerst in eigen handen hielden,” zei King.

Heldman haalde het geld binnen en overtuigde de speelsters, terwijl Morris het vrouwentennis promootte. “Het was een ander tijdperk,” aldus Heldman. “Genre huisvrouwtje aan de haard. Zelfs de tennisspelers toen, op zich mannen met een goede inborst, zaten met een ingeburgerde vrouwenhaat. Arthur Ashe, die later toegaf dat hij zich had vergist, meende dat de vrouwelijke tennissers geen geld hoorden te verdienen. Mannen trouwden en onderhielden hun vrouwen, dat was de zienswijze.” Het was mede dankzij de inzet van de original 9 om hun sport te promoten en de strijd met stereotypen aan te gaan, dat het proftennis bij de vrouwen een ongekende boost kreeg.

Vijftig jaar later plukt een hele generatie speelsters de vruchten van die gewaagde zet. King was zelf de eerste die in 1971 in één jaar tijd meer dan 100.000 dollar aan prijzengeld verdiende; Chris Evert de eerste die in haar carrière meer dan 1 miljoen dollar bij elkaar tenniste; in 1982 streek Martina Navratilova als eerste atlete dat bedrag in één jaar op en Justine Henin was de eerste die in 2007 meer dan 5 miljoen dollar verdiende. Serena Williams spant de kroon met meer dan 12 miljoen dollar aan prijzengeld in 2013. Ze zijn het allemaal aan de original 9 verschuldigd - hun dankwoordje in het filmpje van de WTA, waarin ook Kim Clijsters aan bod komt, is niet meer dan terecht.

