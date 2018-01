't Is ver gekomen: Pat Cash (52) moet opdraven in Hopman Cup LPB

13u13 9 Getty Images Tennis Pat Cash, winnaar van Wimbledon in 1987, heeft een opgemerkte comeback gemaakt op de Hopman Cup in Perth. De intussen 52-jarige Australiër nam het aan de zijde van Coco Vandeweghe op in een exhibitiematch in het gemengd dubbel.

Die noodoplossing moesten de organisatoren uit de hoge hoed toveren na het uitvallen van de Amerikaan Jack Sock. Het nummer acht van de wereld hield het na het verlies van de eerste set in zijn enkelduel tegen de Japanner Yuichi Sugita voor bekeken. Sock sukkelde met een heupblessure en liet het dubbelduel met Vandeweghe voor wat het was. In zijn plaats mocht veteraan Pat Cash opdraven en die liet zien dat hij zijn kunsten nog niet is verleerd. Cash en Vandeweghe wonnen het duel in drie sets.

De blessure van Sock is de zoveelste in het rijtje van topspelers die met fysieke ongemakken kampen. Ook Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka en Kei Nishikori liggen momenteel, al dan niet al langere tijd, in de lappenmand.

Getty Images

Getty Images