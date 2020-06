“Stiekeme verdwijntruc” brengt Djokovic in nog lastiger parket, voor zijn vader is Dimitrov de schuldige ODBS

24 juni 2020

11u15

Bron: The Guardian, The Australian 20 Tennis Nog een extra smet op het al flink bezoedelde blazoen van Novak Djokovic (33). De Serviër vertrok na de positieve test van Grigor Dimitrov zondagavond meteen uit Kroatië om via Servië naar Monaco te reizen. Op die manier ontliep hij een verplichte coronatest die alle deelnemers van de Adria Tour in Kroatië moesten ondergaan. In verschillende media ligt zijn hoofd op het kapblok , zijn vader wijst naar Dimitrov als de grote schuldige. Nog een extra smet op het al flink bezoedelde blazoen van Novak Djokovic (33). De Serviër vertrok na de positieve test van Grigor Dimitrov zondagavond meteen uit Kroatië om via Servië naar Monaco te reizen. Op die manier ontliep hij een verplichte coronatest die alle deelnemers van de Adria Tour in Kroatië moesten ondergaan.



Als er één topsporter beschadigd uit de coronaperiode komt, moet het Djokovic wel zijn. Als gezicht van het flink besmeurde exhibitietoernooi in de Balkan ligt hij momenteel zwaar onder vuur en nu komen er ook nog eens details naar boven over hoe hij zijn verantwoordelijkheid trachtte te ontlopen. Want toen na de positieve test van de Bulgaar Grigor Dimitrov op zondag alle deelnemende spelers en hun stafleden stante pede een noodtest dienden te laten afnemen in het Kroatische Zadar, keerde Djokovic terug naar Belgrado om zich daar te laten testen, om dan voor zijn residentie in Monaco te kiezen.

Monaco heeft drie weken lang niet één besmetting geregistreerd. Op 21 juni is daar een einde aan gekomen

The Australian maakt gewag van een “stiekeme verdwijningstruc”, in The Guardian spreken ze van “een surrealistische saga”. Hun tennisspecialist Tumaini Carayol: “Een van de allerbeste tennissers ooit die collega’s uitnodigt en hen dan onderwerpt aan onveilige omstandigheden. En wanneer dat uitkomt en iedereen zich nerveus moet laten testen op een onredelijk uur ergens op een parking, is de organisator zelf in geen velden of wegen meer te bespeuren. Wie weet hoeveel mensen hij nog besmet heeft tijdens die terugreis. Monaco heeft drie weken lang niet één besmetting geregistreerd. Op 21 juni is daar een einde aan gekomen.”

Pa Djokovic: “Dimitrov is de grote schuldige”

De vader van Djokovic wijst in de Servische en Kroatische media ondertussen met beschuldigende vinger richting Dimitrov, de Bulgaar die zowel in Belgrado als Zadar aanwezig was. Hoewel hij zich niet goed voelde, speelde hij toch tegen Coric. Na de positieve test van Coric maandag werd het toernooi meteen afgelast. “Dimitrov heeft met zijn gedrag grote schade berokkend aan Servië en Kroatië en aan onze familie in het bijzonder”, aldus Srdjan Djokovic. “Want waarom is dit gebeurd? Omdat hij het virus waarschijnlijk ergens opgelopen heeft en zich hier niet heeft laten testen. Wel ergens anders, wie weet waar... Dat vind ik niet kunnen.”

Srdjan Djokovic, die vorige week ook nog uithaalde richting Federer, heeft geen schrik voor fysieke gevolgen voor zijn zoon, wel voor mentale. “Niemand is hier goed van, ook Novak niet.... Natuurlijk raakt hem dit, maar wat kan hij doen? Het is wat het is. Novak moet nu vooral proberen zichzelf te beschermen, om hier nog sterker uit te komen.”

Vijf blunders

Ben Rothenberg, tennisjournalist van de New York Times, vraagt zich ondertussen af welke van de vijf quarantaineblunders die Djokovic maakte, de grootste is. Zijn outing als anti-vaccineerder, zijn Instagram-gesprekken met charlatans, zijn theorie als zou vervuild water door positiviteit omgezet kan worden in zuiver water, zijn ‘orgie’ tijdens de Adria Tour of het snel verlaten van Kroatië na de positieve test van Dimitrov.

Djokovic test positief op Covid-19:



