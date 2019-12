“Speler uit top dertig betrokken in groot schandaal matchfixing in het tennis” ODBS/FDW

16 december 2019

11u53

Bron: ZDF, Die Welt 0 Tennis Het gokschandaal in het tennis neemt steeds grotere vormen aan. Volgens de Duitse media ‘ZDF’ en 'Die Welt' zijn er maar liefst 135 spelers in betrokken, waaronder ook één speler uit de top dertig. Eerder dit jaar werden in Frankrijk zeven spelers aangehouden op verdenking van matchfixing, gelieerd aan een criminele organisatie rond de Armeense Belg Grigor Sargsyan.

Momenteel zijn er nog geen namen van verdachte spelers vrijgegeven, maar de speler uit de top dertig om wie het gaat, heeft drie ATP-titels op zijn naam. De Amerikaanse inlichtingendienst FBI staat voor het onderzoek naar Sargsyan in contact met de Belgische autoriteiten. In totaal zouden zeven landen betrokken zijn in het schandaal. Een Duitse speler, ene Max H., zou het bestaan van het netwerk toegegeven hebben aan de speurders.

In juni 2018 werd Sargsyan al opgepakt door het Belgische gerecht waarbij aan het licht kwam dat hij verschillende proftennissers betaalde om een game, een set of een wedstrijd te verliezen. Deze spelers zouden tussen 600 en 2.000 euro gekregen hebben om wedstrijden te vervalsen. En ook dit jaar werden er al tien Franse tennissers aangehouden waarvan er één toegaf 20 à 30 matchen te hebben geregeld. Ook enkele Belgische spelers werden ondervraagd door het gerecht.