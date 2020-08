“Snelheidsduivels Medvedev en Dimitrov werken zich flink in de nesten” Mark Caldenhoven

04 augustus 2020

09u10

Bron: AD.nl 0 Tennis Toptennissers Grigor Dimitrov en Daniil Medvedev zijn zaterdag door de Franse politie van de weg geplukt, nadat ze met hoge snelheden over de snelweg reden. De Bulgaar en de Rus zouden tussen Nice en Monaco snelheden hebben bereikt van 190 kilometer per uur. Op dat stuk geldt een maximumsnelheid van 110 km.

De politie haalde de twee met nog acht andere auto's (Lamborghini’s, Porsches en Mercedessen) van de weg en namen alle rijbewijzen in. De snelheidsduivels kregen ook een voorlopige snelheidsboete van 750 euro. Volgens de Franse krant Nice Matin, die geen namen noemde, waren in elk geval twee toptennissers ‘uit het ATP-circuit’ betrokken. Russische media en tennissites meldden gisteren dat het zou gaan om Dimitrov en Medvedev, die beiden in Monte Carlo wonen.

Grigor Dimitrov (29) is de nummer 19 van de wereld. Hij raakte nog niet eens zo lang geleden besmet met het coronavirus, maar is dus aan de betere hand. Daniil Medvedev ( 24) is de nummer 5 van de wereld.

