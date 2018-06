"Serena Williams miste dopingcontrole in haar woning" - Wozniacki vervoegt Sabalenka in finale in Eastbourne Redactie

29 juni 2018

17u26

Bron: ANP/Belga 43 Tennis Commotie rond Serena Williams. De 23-voudige grandslamwinnares zou in haar woning in Florida een dopingcontrole hebben gemist.

Een official van het Amerikaanse antidopingagentschap (Usada) bracht Williams een onaangekondigd bezoek. De functionaris weigerde aanvankelijk zonder urinestaal te vertrekken, maar deed dat alsnog toen bleek dat de 36-jarige tennisster niet van plan was om snel naar huis te komen. Het mislukte bezoekje van Usada lekte uit via een website waarna het kamp-Williams zich geroepen voelde om te reageren. "In haar 23-jarige loopbaan is Serena meer dan wie dan ook in het tennis op doping gecontroleerd", luidde het. "Daarbij is ze nooit positief bevonden. Ze zal bereidwillig doorgaan met testen. Voor deze doelgerichte en opzettelijke actie tegen haar is geen enkele reden."

Williams moet zich dagelijks een uur op een bepaalde locatie beschikbaar houden voor dopingcontroles. Usada kan daarnaast nog zonder 'afspraak' langskomen, maar dan hoeft de betreffende sporter niet aanwezig te zijn. Williams keerde dit voorjaar terug op de tenniscourts na in september vorig jaar te zijn bevallen. Ze kon in 2018 voorlopig nog geen toernooien winnen. Op Roland Garros gaf ze door een blessure forfait voor haar partij in de vierde ronde tegen Maria Sharapova.

Wozniacki vervoegt Sabalenka in finale in Eastbourne

Caroline Wozniacki (WTA 2) heeft zich als tweede speelster geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Engelse Eastbourne (gras/852.564 dollar). Ze klopte de Duitse Angelique Kerber (WTA 11) na ruim twee uur met 2-6, 7-6 (7/4) en 6-4.

Zaterdag speelt de Deense om de titel tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 45). Die schakelde eerder op de dag de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA 31) uit met 6-3, 1-6 en 6-3 en wipte ook onder meer Elise Mertens (WTA 15) en titelverdedigster Karolina Pliskova (WTA 7).

Wozniacki was vorig jaar verliezend finaliste in Eastbourne tegen Pliskova en won het toernooi in 2009. De 27-jarige Deense won eind januari de Australian Open (haar eerste grandslam) en mikt in Eastbourne op een tweede titel dit seizoen, de 29e uit haar carrière.

Sabalenka, 20, speelt zaterdag haar tweede finale van het jaar. Half april verloor ze de eindstrijd in Lugano van Elise Mertens. Ze telt een titel op haar erelijst, het WTA 125.000 dollar-toernooi van Mumbai 2017.