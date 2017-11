'Saga Belgica', verkleed als Kuifje en Robbedoes: "We gaan de Franse fans in het hol van de leeuw overstemmen" Hans Op de Beeck

19u05 0 reuters De Belgische fans tijdens de halve finale tegen Australië in het Brusselse Paleis 12. Tennis De Davis Cup-finalekoorts nadert, ook bij de Belgische fans. Geen tienduizenden die de straten van Lille overspoelen zoals in de zomer van 2016 tijdens het EK voetbal, maar toch. De via de Belgische tennisfederatie beschikbare 2.700 tickets waren in een mum van tijd de deur uit, waardoor er samen met de algemene ticketverkoop zo'n 4.000 tricolore fans in het Stade Pierre Mauroy verwacht worden. En die zijn vast van plan zich om hun reputatie van sfeermakers waar te maken.

Photo News

't is een beetje David tegen Goliath straks, ook in de tribunes waar de naar schatting 4.000 Belgen het zullen moeten opnemen tegen 23.000 chauvinistische Franse fans. Maar daar deinst een beetje Belgische tennisfan niet voor terug. "We hebben al een mooie reputatie van ambiancemakers opgebouwd", aldus Sebastien Bours, woordvoerder van de Belgian Tennis Fans, club die vorig weekend haar vijftienjarig bestaan vierde en steevast van de partij is. "In Duitsland (waar België zich in januari plaatste voor de kwartfinales, nvdr) hebben we voor een geweldige sfeer gezorgd en ook het Fed Cup-avontuur in Roemenië vergeet ik niet snel. Daar waren we met z'n tienen, maar maakten we meer sfeer dan duizenden Roemenen. Voor de finale, in Lille dan nog, was het natuurlijk niet moeilijk om veel fans op de been te krijgen, ook al zijn de tickets wel prijzig. 100 euro voor een dag, 200 euro voor een VIP-ticket."

reuters Het Belgische legioen van de Belgian Tennis Fans present.

De Belgische fans die via de federatie hun ticket gekocht hebben, zullen verspreid zijn in twee groepen. Eentje van 300 achter de Belgische bank, de rest en grotere groep een tribune hoger, recht tegenover de bank. En die zullen zich laten opmerken. "We hebben speciaal voor de gelegenheid een liedje van de Franse kapitein Yannick Noah herwerkt", lacht Sebastien. "'Saga Africa' wordt 'Saga Belgica'. En er zullen ook fans verkleed zijn in Belgische stripfiguren. Kuifje en Robbedoes onder andere. Over de instrumenten die we mogen gebruiken, hebben we nog geen uitsluitsel gekregen. Maar één ding is zeker: als 'petits Belges' gaan we die Fransen trachten te overstemmen."

Luidruchtig maar met respect voor de tegenstander, zo luidt het Belgische credo. In tegenstelling tot de Bulgaarse fans, die zondag in de finale van de Masters Goffin zelfs uit zijn concentratie trachten te brengen tijdens zijn service. "Kijk, er zal en moet rivaliteit zijn. De Fransen zijn als neven voor ons: we hebben elkaar graag, maar we vinden het ook leuk elkaar te kietelen. Maar we respecteren ten allen tijde de tennisregels: tussen de punten ambiance, maar eens er opgeslagen wordt, moet het stil zijn. Klasse van Goffin dat hij daar zondag geen aandacht op vestigde. Al zal hij ook wel beseft hebben dat die partij niet beslist werd op één of twee puntjes."

REUTERS Van Herck dolt met Goffin.

Een pronostiek? "We kunnen winnen", denkt Sebastien. "Met 1-3 of 2-3. De match van Darcis vrijdag tegen Tsonga wordt een belangrijke. We moeten hopen op een nieuwe exploot van 'Mister Davis Cup'. Hij kan dat hoor. Als hij voor zijn land mag spelen, haalt Darcis plots het niveau van een speler uit de top twintig. Goffin die ook gaat dubbelen? Alleen wanneer we na vrijdag met 2-0 in het krijt staan. Anders nooit."

Photo News Darcis en Goffin tijdens de training in het Stade Pierre Mauroy vandaag.

Winst of verlies, het Belgische tennis staat sowieso weer op de kaart na deze twee weekends. "Het bewijs dat we hier fantastisch bezig zijn. Na de populaire periode met Kim en Justine was het even wat minder, maar nu zijn we stilaan weer naar dat niveau van toen aan het gaan, ook wat betreft het aantal leden. Deze Davis Cup-ploeg symboliseert die ethiek perfect: het is één ploeg, iedereen is bereid voor elkaar te vechten en werken. Ook zij die in de schaduw staan. Alleen zo kunnen we de Fransen dit weekend ook kloppen. Ik heb zo'n vermoeden dat het een grandioos Belgisch tennisweekend gaat worden."

Photo News Yannick Noah.

Photo News

Photo News