's Werelds nummer een Wozniacki in kwartfinales uitgeschakeld in Sint-Petersburg

02 februari 2018

20u38

Bron: Belga 0 Tennis Werelds nummer een Caroline Wozniacki zal het WTA-tennistoernooi van Sint-Petersburg (hard/799.000 dollar) niet winnen. Het Deense topreekshoofd ging in de kwartfinales in twee sets verrassend onderuit tegen de Russin Daria Kasatkina (WTA-23).

De 27-jarige Wozniacki verloor met 7-6 (7/2) en 6-3 van de zeven jaar jongere Kasatkina, als achtste geplaatst is in Sint-Petersburg. De partij duurde anderhalf uur. Voor Wozniacki was het de eerste nederlaag sinds ze vorige week met winst van het Australian Open de eerste plaats op de wereldranglijst veroverde. In de openingsronde tegen de jeugdige Russische Anastasia Potapova gaf ze slechts één spelletje weg.



In de halve finales neemt Kasatkina, de enige overgebleven Russin op de tabel, het op tegen Kristina Mladenovic (WTA-10). Het vierde reekshoofd uit Frankrijk schakelde de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA-52) uit met 7-6 (9/7) en 7-5.