's Werelds nummer één in dubbelspel vrijgesproken van dopinggebruik

10 februari 2020

19u11

Bron: Belga 0 Tennis De 33-jarige Colombiaan Robert Farah, nummer een van de wereld in het dubbelspel, mag met onmiddellijke ingang weer tennissen. De Internationale Tennisfederatie sprak hem vrij van dopinggebruik en hief zijn voorlopige schorsing op.

Farah miste het Australian Open nadat hij bij een antidopingcontrole positief testte op het verboden product Boldenon. De tennisser kon aantonen dat die positieve controle een gevolg was van het eten van besmet vlees. Boldenon, een anabole steroïde, wordt vaak gebruikt om runderen sneller te laten groeien. Farah overtuigde de ITF ervan dat hij niet de intentie had om zich te doperen en dat hij er zich ook niet bewust van was dat het eten van het vlees het risico op een positieve controle inhield.

"Ik wil mijn familie, vrienden, fans en sponsors bedanken voor de steun", zegt Farah in een communiqué. Farah deelt de eerste plaats op de dubbelranking met zijn landgenoot Juan Sebastian Cabal. Het Colombiaanse duo won vorig jaar Wimbledon en het US Open.