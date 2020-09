“Roger, word wakker”: kritiek op nationale held Federer zwelt in eigen land aan door sponsordeal

24 september 2020

13u12 0 Tennis Kritiek op de nationale held. Een grote menigte kwam gisteren in het Zwitserse Bern op straat om te protesteren tegen de samenwerking van Roger Federer (38) met Credit Suisse. Ze vinden het niet kunnen dat de tennislegende zich associeert met een bank die investeert in fossiele brandstoffen. ‘Roger, wake up’ - ‘Roger, word wakker’, stond te lezen op het spandoek. Het is niet voor het eerst dat de 20-voudige grandslamwinnaar met het partnership onder vuur ligt in eigen land.

Honderden mensen verzamelden zich in Bern om hun ongenoegen te uiten. Op kop een groot spandoek in de vorm van een tennisnet met de woorden ‘Roger, wake up’. Ofwel: ‘Roger, word wakker.’ De menigte protesteerde tegen de samenwerking tussen Roger Federer en Credit Suisse. De Zwitserse bank investeert in fossiele brandstoffen, in vier jaar tijd heeft het al ruim 15 miljard dollar (13,5 miljard euro) kredieten verleend aan fossiele energiebedrijven. Onrechtstreeks wordt het ook verantwoordelijk gesteld voor de ontbossing van het Amazonewoud.

De slogan refereert naar de hashtag #RogerWakeUp die sinds januari op Twitter te vinden is. Negen maanden geleden wilden activisten de voormalige nummer één voor het eerst wakker schudden. Twaalf demonstranten stonden toen terecht omdat ze weigeren een boete te betalen voor het spelen van tennis in een Credit Suisse-filiaal in 2018. Ze voerden de stunt uit om aandacht te vragen voor de sponsoring van de bank aan Federer. Tijdens de zitting in januari hadden protestanten zich buiten de rechtbank verzameld met een spandoek: ‘Credit Suisse vernietigt het klimaat. Kan jij dit steunen, Roger?’. De onvrede werd opgepikt op Twitter, zo ook door klimaatactiviste Greta Thunberg. Zij retweette de boodschap en de beelden.

Bevoorrechte positie

Federer, die toen net was aangekomen in Melbourne voor de Australian Open, reageerde toen op het verzet. Hij pakte uit met een voorzichtig geformuleerde verklaring waarin hij Credit Suisse niet bekritiseerde. “Ik neem de gevolgen en dreiging van klimaatverandering zeer serieus, vooral omdat mijn familie en ik aankomen in Australië te midden van verwoesting door de bosbranden. We zijn het aan de activisten en onszelf verplicht om te luisteren. Ik waardeer het herinnerd te worden aan mijn verantwoordelijkheid als individu, sporter en ondernemer. Ik ben toegewijd om deze bevoorrechte positie te gebruiken om zulke belangrijke kwesties met mijn sponsors te bespreken.” Maar dat is voor de activisten dus nog te weinig.