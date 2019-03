‘Reuzendoder’ Kyrgios steekt titel op zak in Acapulco - Yafan Wang pakt eerste WTA-titel in Mexico TLB

03 maart 2019

08u55

Bron: Belga 0 Tennis Nick Kyrgios (ATP 72) heeft zondag het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hard/1.780.060 dollar) op zijn naam geschreven. In de finale versloeg de temperamentvolle Australiër de Duitser Alexander Zverev (ATP 3), het tweede reekshoofd, met 6-3 en 6-4. De partij duurde anderhalf uur.

Voor de 23-jarige Kyrgios is het zijn vijfde toernooizege. Zijn vorige titel dateerde van januari 2018 in Brisbane.

De Australiër versloeg op weg naar de finale onder meer Rafael Nadal, Stan Wawrinka en John Isner. Op de erelijst in Acapulco volgt hij de Argentijn Juan Martin del Potro op. Alexander Zverev, 21, blijft voorlopig steken op tien toernooizeges.

Yafan Wang pakt eerste WTA-titel in Mexico

De Chinese Yafan Wang (WTA 65) heeft zondag het WTA-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hard/250.000 dollar) gewonnen. Ze versloeg in de finale de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 35) met 2-6, 6-3 en 7-5.

Voor de 24-jarige Wang was het haar allereerste WTA-titel. Ze volgt op de erelijst in Acapulco de Oekraïense Lesia Tsurenko op.

De 20-jarige Kenin mikte op een tweede toernooizege nadat ze in januari al de beste was in Hobart.