Radu Albot is eerste Moldavische ATP-winnaar



25 februari 2019

Radu Albot (ATP-82) heeft het met 582.550 dollar gedoteerde ATP-toernooi van Delray Beach (Florida) gewonnen. In de finale versloeg de 29-jarige Moldaviër de Britse kwalificatiespeler Daniel Evans (ATP-148) in 2 uur en 51 minuten met 3-6, 6-3 en 7-6 (9/7). In de tiebreak van de derde set redde Albot drie matchballen, waarna hij het het bij zijn eerste kans wel afmaakte en zo als eerste Moldaviër in de geschiedenis een ATP-toernooi won.