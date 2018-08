'Queen Serena' opnieuw best betaalde sportster ter wereld FDW

23 augustus 2018

08u00 0

Ze speelde door haar zwangerschap amper toernooien het afgelopen jaar (juni 2017 tot juni 2018) en verzamelde dan ook maar een schamele 53.450 euro aan prijzengeld, maar toch was Serena Williams (36) nog altijd de best verdienende sportster ter wereld. De jonge mama, die gisteren in New York een promotieclip opnam voor Nike met als thema 'The Queen' (foto), geraakte met haar sponsorinkomsten toch nog aan een totaal van 15.609.750 euro. Het is het derde jaar op rij dat Williams volgens Forbes de best betaalde atlete ter wereld is.

In de top tien komen niet minder dan acht tennisspeelsters voor waarbij nummer twee, Caroline Wozniacki, op 11.213.000 euro uitkwam, met dank aan haar zege op de Australian Open. Maria Sharapova, die voor Williams elf jaar op rij als best betaalde sportster door het leven mocht, verloor door haar dopingaffaire in 2016 wel wat van haar glans, maar klokt toch nog af op een vijfde plaats en een fijne 9.058.850 euro.

De Indische badmintonspeelster Pusarla Venkata Sindhu (op plaats zeven met 7.355.161 euro) en de ondertussen gepensioneerde Nascar-racer Danica Patrick (op plaats negen met 6.471.470 euro) zijn de enige vreemde eenden in de tennisbijt waartoe ook nog Sloane Stephens, Garbine Muguruza, Venus Williams, Simona Halep en Angelique Kerber behoren. (FDW)