'Mister Davis Cup' Darcis kan niet stunten tegen oppermachtige Tsonga: Frankrijk opnieuw op gelijke hoogte: 1-1 XC

18u30 0 REUTERS Tennis Steve Darcis heeft het tweede duel van de Davis Cup-finale verloren. De Luikenaar ging in drie sets ten onder tegen Jo-Wilfried Tsonga. Het werd 6-3, 6-2 en 6-1. België en Frankrijk houden elkaar zo na de eerste dag in evenwicht: 1-1.

Een dik halfuur nadat David Goffin afrekende met Lucas Pouille mocht Steve Darcis de baan op. Tegenstander: de op papier sterkere Jo-Wilfried Tsonga. Toch was onze landgenoot in de openingsfase allerminst onder de indruk. Beide spelers hielden elkaar lange tijd in evenwicht tot de Luikenaar bij een 4-3-stand zijn service moest inleveren. De nummer 15 van de wereld gaf die voorsprong niet meer uit handen en haalde de eerste set binnen: 6-3.

EPA

Een heel ander verhaal in het tweede bedrijf. Tsonga ging namelijk meteen door de opslag van Darcis. Een break die 'Shark' niet meer te boven kwam. Integendeel. Goffin zag vanop de tribune hoe ‘Mister Davis Cup’ plots overrompeld werd. De Fransman schakelde immers nog een versnelling hoger en sleepte met powerplay ook de tweede set in de wacht: 6-2.

Neen, het werd niet de avond van Darcis. Onze landgenoot kon de stevige forehand van de Fransman niet ontregelen, en moest toezien hoe Tsonga keer op keer uithaalde met zijn voorhamer. De Luikenaar raakte gefrustreerd, wat zijn spel niet ten goede kwam. Tsonga profiteerde optimaal en stoomde eenvoudig door naar winst. Het werd 6-1 in de laatste set. Frankrijk komt zo opnieuw op gelijke hoogte: 1-1.

Morgen volgt in Villeneuve d'Ascq het dubbelspel, zondag de laatste twee enkelpartijen. Voor de Belgen is het de derde finale, de tweede in drie jaar tijd. Frankrijk won de Davis Cup al tien keer, een laatste keer in 2001. Het verloor de finale de laatste maal in 2014.

BELGA

AFP

BELGA

AFP